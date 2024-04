Sánchez: “España está preparada para reconocer el Estado palestino”

Mezquita destruida el primer día de la Fiesta del Ayuno en Dair El-Balah, al norte de la Franja de Gaza. - OMAR ASHTAWY / APA IMAGES VIA ZUMA / DPA

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez,subrayó ayer que España “está preparada para reconocer a Palestina” como Estado en breve, una decisión que sus socios de Sumar pidieron acelerar, y que el PP consideró precipitada ya que “no se dan las condiciones y la propuesta no es viable”. En su comparecencia ante el Congreso para informar sobre la política exterior, Sánchez argumentó que el Estado Palestino debe ser reconocido ya porque “es lo justo, lo demanda la mayoría social y por el interés geopolítico de Europa” y porque “la comunidad internacional no podrá ayudar al Estado palestino si no reconoce su existencia”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que respalda la solución de los dos Estados, dijo que reconocer Palestina sin que se den las condiciones y sin que sea viable puede perjudicar a los palestinos y Sánchez lo sabe pero “está cegado por sus ansias de protagonismo y pone el titular por delante de las personas que dice defender”. Pide más apoyos en esta línea de países de peso. Por contra, Sumar dijo que el reconocimiento debe producirse cuanto antes ya que, quien no mueve “un solo dedo” y se limita a asistir al genocidio televisado también es cómplice del horror que vive la población gazatí.

Israel mata a 3 hijos y varios nietos del líder de Hamás

Tres hijos del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, y varios de sus nietos murieron ayer en un bombardeo israelí en Gaza, según informó el grupo islamista. “Con este dolor y sangre creamos esperanza, un futuro y libertad para nuestro pueblo, nuestra causa y nuestra nación”, dijo Haniyeh en un comunicado poco después de conocerse la noticia.Al cierre de esta edición, el Ejército israelí no había confirmado el ataque, que tuvo lugar durante la Fiesta del Ayuno, que marca el final del mes sagrado del ramadán.Mientras, la tensión entre Irán e Israel siguió aumentando ayer después de que el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, amenazase expresamente a Teherán con un ataque en su territorio. Poco antes, el líder supremo iraní, Ali Jameneí, había vuelto a sugerir que Teherán castigará a Israel por el reciente ataque a su consulado en Damasco, en el que murieron siete miembros de la Guardia Revolucionaria.