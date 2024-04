Moncloa “extinguirá” la Fundación Francisco Franco

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró ayer que la Fundación Francisco Franco está “en sus últimos días” y avanzó que el Gobierno español se dispone a “extinguirla”. “No ilegalizamos la fundación, lo que hacemos es extinguirla”, dijo, antes de subrayar que la ley de Memoria Democrática “dice que no caben fundaciones que vanaglorian a personas, colectivos o asociaciones que hicieron apología del franquismo, que defendieron el totalitarismo y la dictadura”. “Por lo tanto, no cabe la Fundación Francisco Franco”, insistió. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sostuvo que “en una democracia absolutamente consolidada y europea como es la española no puede haber una fundación que homenajee a un dictador y a toda la obra de la dictadura”.

La fundación advirtió al Ejecutivo de que se enfrentará a una “dura lucha” en los tribunales si acomete cualquier medida que la extinga. Además, señaló que la entidad modificó sus estatutos hace un año, y que “se ajustan perfectamente a la ley de Memoria Democrática”. El presidente de la fundación, Juan Chicharro, dijo que los planes del Gobierno no llegarán a materializarse porque significaría “violentar” el artículo 22 de la Constitución, que reconoce el derecho de asociación, y acusó a Moncloa de querer “desviar la atención” usando la figura de Franco.