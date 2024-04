PNV y Bildu, pulso en las urnas

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Más de 1,7 millones de vascos están llamados hoy a acudir a las urnas para decidir quien tomará las riendas de la Lehendakaritza durante los próximos cuatro años en unos comicios que se presentan más reñidos que nunca con dos partidos, PNV y EH Bildu, que podrían ganarlos, y pendientes de la participación, que en las últimas elecciones marcó un mínimo histórico. Las encuestas pronostican que los de izquierda abertzale podrían aspirar por primera vez en la historia a ganar unas elecciones vascas, derrotando, aunque por la mínima, a un PNV que hasta ahora no ha perdido nunca en votos en estos comicios, aunque el PSE sacara más escaños en 1986.

Una de las grandes incógnitas será es el nivel de abstención que se registrará, que se augura del 40% cuando normalmente en las elecciones autonómicas está en torno al 35%, y cómo esto podría afectar al resultado. También falta por ver si algún partido ha sido capaz en los últimos días de atraer a la gran bolsa de indecisos, que las encuestas sitúan en el 20%. Esa movilización de voto de última hora no predicha no es descartable. Y es que tras una primera semana de campaña totalmente plana y anodina, además relegada por la gabarra del Athletic tras ganar la Copa y la muerte del histórico lehendakari José Antonio Ardanza, los últimos días estuvieron marcados por los debates entre candidatos, la agresión con gas pimienta al del PNV, Imanol Pradales y, sobre todo, la negativa de Pello Otxandiano a calificar de “terrorista” a ETA. Este asunto provocó un gran revuelo a nivel estatal y menor en Euskadi, donde está asumido que la izquierda abertzale no condena a ETA y no ha usado jamás el término terrorismo. No obstante, la polémica fue en aumento en los últimos días y ha podido perjudicar a EH Bildu, que siempre ha buscado que esta cuestión quedara fuera de la campaña.Y pese a tener la oportunidad de disputar la victoria a los nacionalista, lo cierto en que los de Otxandiano tienen pocas opciones de gobernar. El PSE ha dejado clara que su opción prioritaria en reeditar la coalición de gobierno con el PNV. Las encuestas dan mayoría absoluta a esa suma, que tampoco es necesaria para la investidura del lehendakari, ya que en segunda votación es elegido el candidato que más apoyos concite aunque no sume mayoría, como en los ayuntamientos. La estabilidad de esa alianza, no obstante, dependerá de que ambos partidos sumen la mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, ya que de no hacerlo, dependerían de pactos con otras formaciones para sacar adelante leyes y los presupuestos. En ese caso el PP, que prevé una ligera subida en escaños en detrimento de Vox podría perfilarse como muleta. Los que podrían verse más perjudicados son Sumar y Podemos, ya que su decisión de concurrir de manera separada a los comicios podría dejar a ambos sin representación en el Parlamento Vasco.

Día de mercado, paseos o comidas en la jornada de reflexión

Los candidatos a lehendakari aprovecharon ayer la jornada de reflexión pasando tiempo con la familia, los voluntarios de campaña, de compras o en el monte. El del PNV, Imanol Pradales, se dejó ver por los puestos de la Plaza del Solar, en el paseo de Portugalete, donde compró fruta, verdura y hortalizas. El de Bildu, Pello Otxandiano, dio un paseo por el monte y disfrutó el día con la familia. El candidato socialista, Eneko Andueza, también visitó el mercado del paseo de Portugalete y el del PP, Javier de Andrés, preparó una comida para todo el personal de su campaña. La de Podemos, Miren Gorrotxategi, actuó con su coro y la de Sumar, Alba García, de paseo con sus compañeros.

Más de un millar de agentes velan por que no haya incidentes

Un total de 1.227 agentes conforman el dispositivo policial que velará por que la jornada electoral de hoy en el País Vasco transcurra sin accidentes y con garantías. De ellos, 939 serán agentes de la Ertzaintza y 288 de los 81 cuerpos de Policía Local de Euskadi. Un total de 1.795.212 personas están llamados a votar, cifra que supone 896 más que en las elecciones de hace cuatro años. De ellas, 945.878 corresponden a Vizcaya, 587.711 a Guipúzcoa y 261.623 a Álava. Del total, 75.634 son jóvenes que votarán por primera vez en unas elecciones autonómicas al haber cumplido 18 años desde las elecciones de 2020: 38.271 en Vizcaya, 26.332 en Guipúzcoa y 11.031 en Álava.