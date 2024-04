Votar interesa más que la política

Un requisito indispensable para poder ejercer el derecho al voto es haber cumplido los 18 años de edad. A lo largo de los últimos años, diferentes organizaciones juveniles han solicitado rebajar la edad mínima a los 16, y el Congreso debatió en septiembre de 2022 una proposición de ley en este sentido que acabó siendo rechazada. Ante las próximas elecciones al Parlament, este diario ha intentado saber cuál es la visión de los jóvenes de esta edad sobre esta cuestión, sobre al política en general y qué conocen de la catalana en particular a través de una pequeña encuesta que han respondido medio centenar de alumnos de primero de Bachillerato (16-17 años) de dos centros de Lleida.

Evidentemente, solo constituye una somera aproximación sin valor científico, pero sus resultados permiten vislumbrar algunas conclusiones. Una de ellas es que el interés por votar es notablemente superior al que sienten por la política en sí. Así, más de una treintena afirman que en caso de que pudieran acudirían a las urnas, mientras que solo son 19 los que dicen que les gusta la política. Los que responden lo contrario son mayoría, y el resto no se pronuncian o responden de forma cáustica. “Creo que es un deber de todos los ciudadanos asegurarse que el poder legislativo está en buenas manos y no de unos egocéntricos”, dice uno. “Sí me gusta la política, pero esta no”, señala otro. Entre los que contestan afirmativamente, varios destacan que la política afecta a la vida de los ciudadanos y al futuro del país; entre los que lo hacen negativamente abundan los que se limitan a señalar que no les gusta o les parece aburrida, aunque algunos consideran que hay demasiada corrupción. A nivel de la política catalana, una cosa que está clara es que los diputados de Lleida son casi unos perfectos desconocidos para ellos. Solo dos conocen el nombre de tres de los quince diputados al Parlament por la demarcación.

La gran mayoría, en torno al 90%, indica que no sabe ningún nombre, y entre los que dan aparecen políticos que no lo son, como el alcalde de Lleida Fèlix Larrosa, el presidente de la Diputación Joan Talarn o la diputada de Junts al Congreso Míriam Nogueras. Solo tres diputados -Ramon Tremosa (Junts), Marta Vilalta (ERC) y Òscar Ordeig (PSC)- son citados por dos alumnos distintos. Únicamente un par saben que hay quince diputados por Lleida y la gran mayoría desconoce la relación completa de partidos con representación, así como que PSC y ERC comparten la primera posición en número de escaños en el Parlament; en cambio, alrededor de un tercio responden correctamente que el pleno de la Cámara cuenta con 135 diputados.La pregunta que registra más aciertos, alrededor del 90%, es la relativa a quién es el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

En cambio, su antecesor, Quim Torra, solo es conocido por la mitad, y son bastantes los que dan el nombre de Puigdemont en lugar del suyo. Como es lógico por edad, para ellos el presidente investido tras las primeras elecciones al Parlament después de la dictadura, Jordi Pujol, es un personaje lejano, tanto que solo diez aciertan esta pregunta, uno menos que los que responden Josep Tarradellas, que fue el presidente de la Generalitat restaurada, pero que no concurrió a las elecciones de 1980, y hay otros tres que dan el nombre de Francesc Macià, que fue el primero de la Segunda República. Y los dos presidentes del tripartito de izquierdas, Pasqual Maragall, aún son más desconocidos. Solo cuatro los aciertan y un par nombran a uno o al otro.

Y por lo que se refiere al exalcalde de Lleida que también ha sido conseller, el número de los que eligen en sus respuestas a Siurana, Ros y Pueyo es muy similar, con Ros ligeramente en cabeza, aunque es el primero el único que estuvo en el Consell Executiu. Sobre quién ocupa la presidencia del Parlament, once responden correctamente que es Anna Erra, media docena dan el nombre de su antecesora, Laura Borràs, un par, el del anterior, Roger Torrent, y el resto, ninguno. Y sobre el motivo de que se hayan adelantado las elecciones, el grupo más numeroso vuelve a ser con diferencia el que no está al tanto de ello, mientras que una quincena sí lo atribuye a la imposibilidad de aprobar los presupuestos y casi una decena, a problemas con la ley de amnistía.