Por una Lleida líder en tecnología

Lleida tiene todas las herramientas para ser un referente nacional e internacional en el ámbito tecnológico, pero “debemos creérnoslo y quitarnos los complejos de encima”. Así lo consideran Oriol Agost, Laura Haro, Chaymaa Dkouk, Josep Sort, Isaac Torres y Oriol Alàs, estudiantes de Ingeniería Informática de la Universitat de Lleida, que ven en el teletrabajo una manera de combatir el centralismo empresarial de Barcelona y consideran que el desinterés de los jóvenes por la política se debe a la saturación informativa, a que no se toman medidas dirigidas a ellos y a que los partidos “solo se interesan por nosotros en campaña”.

Los seis jóvenes consideran que Lleida “es una ciudad muy cómoda para vivir y nuestro trabajo nos permite ser más flexibles a nivel de localización por el teletrabajo”. No descartan que su futuro laboral esté fuera de la provincia, “pero tal y como están los alquileres en cualquier ciudad grande quizás compensa quedarnos aquí solo por la comodidad, ya que económicamente es una ruina marcharse fuera y en Lleida cada vez tenemos más oportunidades, especialmente en nuestro ámbito, que en los últimos años ha vivido un boom espectacular”. El hecho de que la informática sea una profesión con muchas ofertas laborales hace que sus oportunidades aumenten con el paso de los años, pero “tampoco la escogimos por las salidas laborales, sino porque nos gusta, pero es cierto que nos podemos sentir afortunados”. Añaden que “esta expansión de las nuevas tecnologías también nos permite trabajar en otros ámbitos que el de la ingeniería, ya que a día de hoy cualquier empresa necesita un departamento de Informática”.Respecto a las posibilidades de Lleida a nivel tecnológico, apuntan que la capital “es de las ciudades ideales para la transformación del sector agroalimentario y en unos años puede llegar a ser un referente a varios niveles en este aspecto”. Sin embargo, piden no limitar esta transformación ecológica y tecnológica al parque científico de Gardeny, ya que “hay muchas empresas que no están allí que funcionan muy bien, sean de toda la vida o creadas por emprendedores. Es genial tener Gardeny, pero se deberían dinamizar otras zonas que también tienen mucho potencial tecnológico y aprovechar este viento a favor para transformar el mundo agroalimentario y cambiar Lleida y la provincia”. Una transformación que, para que llegue a producirse, debe hacer frente al centralismo de Barcelona, al que critican duramente. “Los políticos todavía viven en el fordismo, creen que todo debe estar en un mismo punto centralizado, pero el teletrabajo ha roto esta teoría de forma rotunda y evidente”. Precisamente, ven en el trabajo remoto una oportunidad para que haya una dispersión de empresas por todo el territorio y apuntan que “para Lleida es perfecto, porque tenemos alquileres baratos y una buena calidad de vida”. Siguiendo con el centralismo, lamentan el desconocimiento que hay en Barcelona de Lleida, ya que “muchas veces hay políticos que no saben decirte ni una empresa leridana que no sea del mundo agroalimentario, debemos responder a este centralismo mostrando lo que es y puede ser Lleida, una potencia tecnológica”. Para ello ven clave instituciones como la universidad o las propias empresas para romper este relato, pero admiten que “quizás hasta ahora no hemos sabido utilizarlas correctamente”, y opinan que “tampoco se ha creado un sentimiento de que en Lleida tenemos mucho más talento y potencial del que creemos, hasta ahora teníamos complejos que no nos hacían creer en nuestro potencial y para ello debe haber unidad de los políticos y picar mucha piedra”. Añaden que “ahora vemos entre los jóvenes que hay mucha más predisposición y voluntad a quedarse y prosperar aquí”.En otro orden, su carrera es de las que históricamente tiene menos presencia femenina y lo atribuyen a que a ellas les faltan referentes. “Cuando tienes una figura que te motiva a ser como ella te picas y animas a seguir sus pasos y das el salto”, señalan y añaden que “cuando eres pequeño absorbes tu entorno y, si en él no hay referentes, te pueden llegar a inculcar que eso no es para ti, pero cada vez hay más mujeres en la ingeniería y la informática”. Una tendencia que piensan que irá al alza en el futuro, pero también piden que la informática esté más presente tanto en las clases de Primaria como en las de Secundaria. “Si nunca haces algo no sabes si te va a gustar”, concluyen.

Limitar alquileres, mejor transporte público y exención de tasas a jóvenes

A la pregunta de cuál sería la primera medida que tomarían si estuvieran en el Govern, apuestan por mejorar las condiciones de vida. “Hay que facilitar el acceso a la vivienda y eso pasa por limitar los arrendamientos”, apunta Dkouk, mientras que Haro lamenta que “han subido los precios de todo y no los salarios, el nivel de vida ha bajado mucho”. Agost aboga por lo que hacen en otros países, que es “no cobrar impuestos a jóvenes, sean asalariados, autónomos o emprendedores”, y Torres pide “una red de transporte público como Dios manda”. Por último, Sort aboga por regularizar las empresas intermedias. “No puede ser que al payés le paguen la manzana de aquí al lado a 30 céntimos el kilo y a nosotros nos cueste 5 euros”, zanja.