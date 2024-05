Mata a un niño en un ataque con una espada en Londres

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Un niño de 14 años murió ayer y otras cuatro personas resultaron heridas después de que un hombre atacase con una espada a varias personas cerca de una estación de metro en la zona de Hainault, en el este de Londres.

De los cuatro heridos dos son agentes policiales, que están hospitalizados y debieron ser operados, si bien sus vidas no están en peligro, mientras que las otras dos personas también están ingresadas en un centro sanitario pero no de gravedad.El presunto agresor, un hombre de 36 años fue arrestado por el suceso, que ocurrió a primera hora de la mañana –en torno a las 06.00 GMT–, y las fuerzas del orden británicas puntualizaron que no buscan a ninguna otra persona en relación con el ataque y que no es de naturaleza terrorista. Quedan sin aclarar, sin embargo, los motivos que habrían llevado al sospechoso a perpetrar su acción.Un vídeo tomado por un ciudadano y difundido por los medios británicos mostró al supuesto autor del ataque, un hombre con barba y ataviado con una sudadera ocre de capucha. En las imágenes se ve al hombre mientras caminaba con una espada del estilo de una katana japonesa en la mano.