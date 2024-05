Cordón sanitario de PSC, ERC, Junts, Comuns y la CUP para aislar a Vox y Aliança Catalana

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El PSC y Junts se han sumado al compromiso que ya firmaron ERC, Comuns y la CUP para no pactar con Vox ni con Aliança Catalana después de las elecciones del domingo, con el objetivo de combatir “el racismo y la extrema derecha” antes y después de los comicios. El texto, rubricado por Alicia Romero (PSC), Lluís Mijoler (Comuns), David Caño (CUP), Najat Driouech (ERC) y Glòria Freixa (Junts) fue promovido por Unidad contra el Fascismo y el Racismo de cara a la próxima legislatura en el Parlament para “cerrar el paso” a la ultraderecha. “No aceptaremos, ni por acción ni por omisión, los votos de ninguna formación de extrema derecha para conformar una eventual mayoría de investidura ni, evidentemente, de Govern”, reza el documento, que también señala que tanto Vox como Aliança Catalana suponen “una grave amenaza añadida a los derechos de casi todo el mundo”, piensen lo que piensen sobre la independencia de Catalunya.

Por este motivo, se comprometen también a establecer los acuerdos necesarios para impedir la presencia de la extrema derecha en la Mesa del Parlament, las mesas de las comisiones y para no suscribir ninguna iniciativa parlamentaria de Vox y Aliança Catalana. Asimismo, dicen que llegarán a acuerdos para, “siempre que sea posible”, evitar la presencia de las formaciones de extrema derecha en los nombramientos en el conjunto institucional de la Generalitat como el Parlament, el Govern, e instituciones como la Sindicatura de Greuges, entre otras. También se comprometen a no utilizar discursos de odio y evitar la participación de la extrema derecha en debates.Diversas encuestas publicadas en los últimos días apuntan a que Vox mantendrá sus escaños en la cámara catalana –en las pasadas elecciones obtuvo 11 diputados– y Aliança Catalana podría entrar con entre 1 y 3 escaños.Tras la firma del acuerdo, los representantes políticos se mostraron satisfechos de renovar el pacto que ya vienen aplicando contra Vox en la última legislatura y ahora se extenderá, si tiene diputados, a Aliança Catalana.Romero recordó que el compromiso contra la extrema derecha de su partido es “inequívoco” y que si los catalanes les dan su confianza formarán un Govern con el respaldo de las fuerzas democráticas. En la misma línea, Freixa señaló que, como nieta de republicanos, “tiene claro el peligro del fascismo” y ha destacado que Junts siempre se suma a estos pactos cuando se les “invita”. Driouech, por su parte, afirmó: “Del mismo modo que los ultras atacan a personas como yo, en el futuro pueden hacer lo propio con vuestros hijos, por ejemplo por querer a personas de su mismo sexo”.Preguntados sobre si preferirían repetir elecciones que aceptar la abstención de la extrema derecha para conformar un Govern, PSC, ERC y Junts apuntaron que confían en no estar en esa disyuntiva y que esperan que estas formaciones no consigan siquiera representación en la Cámara.