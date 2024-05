¿Cuándo se constituirá el Parlament y se hará el pleno de investidura?

Publicado por agencias Verificado por Creado: Actualizado:

El Parlament de Catalunya se tendrá que constituir como muy tarde el 10 de junio, dentro de los veinte días hábiles siguientes a las elecciones. Una vez constituido el Parlament, el presidente o presidenta de la cámara, dentro de los diez días hábiles siguientes, tiene que proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat después de hacer una ronda de consultas con los representantes de las formaciones parlamentarias. El plazo de diez días acabaría el 25 de junio, incluido, si la cámara se constituyera el 10 de junio, agotando el plazo que tiene para hacerlo. Si el candidato a la presidencia no consigue mayoría absoluta, un mínimo de 68 diputados, se puede someter a otra votación, dos días después, en qué será suficiente la mayoría simple, más votos a favor que en contra.

Si transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura no es elegido ningún candidato, el Parlamento se disuelve automáticamente y el presidente de la Generalitat en funciones tiene que convocar nuevas elecciones de manera inmediata para que se puedan hacer en el plazo de cuarenta y siete días después de la convocatoria, con uno campaña electoral reducida a ocho días. En este caso, la repetición electoral se situaría en octubre.

El Parlament no se ha tenido que disolver nunca automáticamente después de unas elecciones por no haber podido investir a ningún presidente de la Generalitat, pero en diciembre del 2020 se disolvió de manera automática por primera vez en la historia porque no se invistió ningún nuevo presidente después de la inhabilitación de Quim Torra. Aquella disolución automática se produjo cuando ya se habían cumplido cerca de tres años de legislatura y comportó la convocatoria de las elecciones del 14 de febrero de 2021.

Investiduras desde 1980

Los presidentes de la Generalitat desde el restablecimiento del Parlament han sido Jordi Pujol (1980-2003), Pasqual Maragall (2003-2006), José Montilla (2006-2010), Artur Mas (2010-2015), Carles Puigdemont (2016-2017), Quim Torra (2018-2020) y Pere Aragonès, que lo es desde mayo del 2021. Pujol fue investido en 1980 en segunda votación, por 75 votos a favor y 59 en contra; en 1984, en primera, por 87 a favor y 44 en contra; en 1988, en primera, por 69 a favor, 56 en contra y 9 abstenciones; en 1992, en primera, por 70 a favor, 58 en contra y 7 abstenciones; en 1995, en segunda, por 60 a favor, 11 en contra y 63 abstenciones, y 1999, en primera, por 68 a favor, 55 en contra y 12 abstenciones; Maragall lo fue en 2003 en primera votación, por 74 votos a favor y 61 en contra; Montilla, en 2006, en primera, por 70 a favor y 65 en contra; Mas, en 2010, en segunda, por 62 a favor, 45 en contra y 28 abstenciones, y en el 2012, en primera, por 71 a favor y 63 en contra; Puigdemont, en el 2016, en primera, por 70 a favor, 63 en contra y 2 abstenciones; Torra, en 2018, en segunda, por 66 a favor, 65 en contra y 4 abstenciones, y Aragonés, en 2021, en el segundo pleno de investidura a que se sometió, pero en primera votación, por 74 a favor y 61 en contra.

Constitución de los grupos parlamentarios

Los grupos parlamentarios se tendrán que constituir en el plazo de ocho días hábiles a partir del día siguiente de la constitución del Parlament, con un escrito dirigido a la Mesa que tienen que firmar todos los diputados que quieren constituir el grupo. Por cada partido, federación o coalición electoral sólo se puede constituir un grupo. Los grupos tienen que estar integrados por un mínimo de cinco diputados, y las formaciones que han obtenido menos de cinco se integran en el grupo mixto. Es decir, CUP (4) y Aliança Catalana (2). En el grupo mixto se pueden constituir subgrupos parlamentarios, integrados por un mínimo de tres diputados pertenecientes a un mismo partido, federación o coalición electoral.