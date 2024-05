El PSOE deja en manos de Illa los pactos y avisa a ERC que “bloquear penaliza”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El PSOE subraya que los pactos postelectorales en Catalunya los decidirá el líder del PSC, Salvador Illa, y no la dirección socialista en Madrid, insta a ERC a no bloquear una eventual investidura y promete a Junts seguir “cumpliendo los acuerdos” si los de Carles Puigdemont quedan fuera del Govern. Así lo señaló la portavoz del PSOE, Esther Peña, que descartó tras la Ejecutiva del partido que el escenario que dejan las elecciones vaya a acarrear consecuencias para los apoyos de los socialistas en el Congreso y pueda afectar a la viabilidad de la legislatura, ya que los votos de ERC y Junts son imprescindibles para sostener el Gobierno español de Pedro Sánchez. “El Govern se decidirá en Catalunya, ni en Madrid ni en ningún otro sitio”, añadió, antes de avisa a ERC que “una de las lecturas” de estos comicios ha sido que el electorado “penaliza a quien bloquea”.

La vicepresidenta tercera del Gobierno español, Teresa Ribera, confió en que Illa pueda llegar a presidir la Generalitat, y recordó que Puigdemont “dijo que que si no era elegido president dejaría la política”. “No sé si lo hará o no, pero a quien le corresponde intentar formar gobierno es a Illa, y mi convicción es que lo hará”, dijo.Por otra parte, la cúpula del PP consideró que los resultados logrados en Catalunya suponen “un paso de gigante” para conseguir que su líder, Alberto Núñez Feijóo, llegue al palacio de la Moncloa. El portavoz de los populares, Borja Sémper, sacó pecho de la mejora de los resultados del PP en Catalunya, que ha pasado de tres a quince escaños, y afirmó que esto supone el inicio de “un cambio político”. Advirtió que su formación no avalará pactos con los partidos independentistas y defendió que Sánchez es capaz de sacrificar a Illa y hacer president a Puigdemont para seguir al frente del Gobierno español.Entretanto, el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, advirtió a Illa de que sería un “error” intentar una fórmula con formaciones conservadoras.De su lado, el PNV sostuvo que ERC deberá decidir ahora si apoya o no un Govern del PSC, aunque reconoció que “lo tiene muy difícil” para “contentar a todos”.