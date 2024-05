La polémica entre el Govern y Moncloa sube de tono por el caos que castiga a los viajeros

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El robo de cable de cobre detectado en la madrugada del sábado al domingo ha convertido en un verdadero calvario para cientos de miles de catalanes el moverse para ir a trabajar, a estudiar o simplemente viajar a través del servicio de Rodalies. Mientras las incidencias, según las líneas, se pueden mantener durante unos dos meses y con unas alternativas por autobús y metro claramente insuficiente, la polémica política sube de tono, con el cruce de acusaciones entre el Govern de la Generalitat y el ministerio de Transportes. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, achacó la situación a la falta de inversiones por parte del Gobierno central, titular actual del servicio, y señaló que desde 2010 se han dejado de invertir uno de cada dos euros presupuestados en la red, con un monto de 3.639 millones de euros, según ella. Al preguntarle quién es el responsable de la seguridad de la red ferroviaria, defendió que han aumentado un 250% las horas que los agentes de los Mossos d’Esquadra destinan a vigilancia para prevenir robos de cable y otros delitos. También remarcó que la ratio anual de delitos similares a robos de cable por cada 1.000 kilómetros es mucho menor en la red de Ferrocarrils de la Generalitat que en Rodalies, de 29 delitos frente a 184, respectivamente. Insistía así en la falta de previsión por parte de Rodalies para instalar, por ejemplo, cortafuegos que evitarían que un robo de cable en un punto pudiera desencadenar el caos.

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, por su parte, insistió en que la “competencia” de velar porque no se produzcan robos como el que provocó una avería generalizada en el servicio de Rodalies el domingo corresponde a Mossos d’Esquadra, a la vez que señaló que Adif y Renfe “no tienen ninguna responsabilidad de los actos vandálicos que se producen con excesiva frecuencia en Catalunya”. “La competencia en materia de seguridad ya la tiene transferida la Generalitat de Catalunya. Y es a los Mossos d’Esquadra a quien les corresponde velar porque no sucedan hechos como los que acontecieron en la madrugada del domingo. Cosa que lamentablemente no hicieron”, dijo Puente al ser preguntado en el Senado por el portavoz de Junts, Josep Lluis Cleries. Este reprochó a Puente el “caos absoluto” en Rodalies. “El lunes salió lavándose las manos diciendo que no es responsable de esta situación”, lamentó antes de recordar que la obligación de velar por las instalaciones ferroviarias es de Renfe y Adif. Criticó que Puente no pidiera perdón por las incidencias del servicio en plena jornada electoral. Puente reprochó a Claries que confunda “víctima y agresor”. Poco antes de esta comparecencia, Puente difundió en X (antiguo Twitter) que el gestor de infraestructuras Adif presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción de Cerdanyola del Vallès por el robo de cobre.Pero mientras el enfrentamiento político se endurece, los usuarios denunciaban de nuevo ayer la situación que deben afrontar. Por poner un ejemplo, varios usuarios que habitualmente utilizan el R4 de Rodalies optaron ayer por Ferrocarriles de la Generalidad de Catalunya (FGC): “Dos trenes por hora es absolutamente insuficiente”. Así lo expresó Rafael Ibero ante el plan marcado por Renfe para la jornada (dos trenes por hora y sentido entre Manresa y L’Hospitalet). Ibero vive en Barberà del Vallès y para llegar al trabajo se desplazó con su vehículo particular hasta Bellaterra, donde subió en un convoy de la línea S2 de FGC hasta Plaça Catalunya. Afirmó que “hasta que no haya condiciones de Renfe más claras” seguirá, por ahora, este itinerario. La línea del Vallès de FGC aumentó un 2,6% el pasaje de ayer martes en hora punta.

Seis buses cubren el trayecto entre Calaf y Manresa

La línea R12 que va a Barcelona y Hospitalet de Llobregat a través de Manresa es la única de Lleida que quedó afectada por el robo de cobre en Rodalies el domingo. Concretamente, el trayecto que discurre entre Calaf y Manresa es el único que no puede llevarse a cabo en tren, por lo que la compañía Renfe ha habilitado un servicio alternativo con seis autobuses con el que cubre todas las frecuencias que los trenes llevaban a cabo en dicho tramo de línea de forma diaria –tres de ida y tres de vuelta–. Los autobuses hacen también parada en las estaciones intermedias del trayecto ferroviario, donde no llega actualmente ningún tren. Se trata de Seguers-Sant Pere Sallavinera, Aguilar de Segarra y Rajadell. Con esta medida, la compañía ferroviaria trata de garantizar la movilidad a los usuarios del servicio a pesar de las incidencias, aunque estos han visto demorarse el tiempo de su trayecto en varios minutos, tanto por lo que supone para los autobuses entrar y salir en las zonas urbanas de las distintas paradas que llevan a cabo como la densidad de tráfico en la carretera. Cabe destacar que, según el último estudio sobre aforo de Renfe llevado a cabo en 2023, la R12 tiene unos 4.000 usuarios diarios. Cientos de ellos son leridanos, aunque una mayoría pertenece al área metropolitana de Barcelona, donde la línea no se ha visto afectada. Una portavoz explicó que los autobuses con los que se cubre el trayecto entre Calaf y Manresa disponen de 55 plazas y que su capacidad no fue superada en ninguno de los trayectos llevados a cabo en los dos primeros días de afectación, al mismo tiempo que señaló que lo ampliaría si las circunstancias lo requieren.