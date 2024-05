Junqueras cede y deja la presidencia de ERC y el partido convoca un congreso en noviembre

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El líder de ERC, Oriol Junqueras, dejará la presidencia del partido tras las elecciones europeas del 9 de junio, para “abrir un proceso de reflexión y escucha activa antes de decidir su futuro”, al tiempo que los republicanos acordaron celebrar un congreso para fijar una nueva estrategia el 30 de noviembre. En un comunicado, ERC ha dado cuenta de lo decidido por su ejecutiva nacional en una reunión extraordinaria que tuvo lugar ayer y que se alargó durante más de cuatro horas. ERC cosechó el domingo 20 diputados, 13 menos que en 2021, en el que fue un nuevo retroceso electoral que se suma a los ya sufridos en las últimas generales y municipales. Tras esto, el presidente catalán y candidato a la reelección, Pere Aragonès, anunció que abandonará la primera línea política, mientras que Junqueras expresó el martes su voluntad de seguir liderando la organización. Marta Rovira anunció, por su lado, que no se postulará como secretaria general de ERC en noviembre al considerar que su ciclo, y el de Junqueras, ya ha concluido y es necesario un relevo al frente del partido. Junqueras defendía celebrar el congreso a finales de julio y Rovira en noviembre, como al final se ha acordado.

Las diferencias en ERC también quedaron ayer en evidencia con respecto a las negociaciones con el PSC para la formación de un Govern. Así, mientras el exportavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, defendió que los republicanos no “deberían bloquear” la investidura de Illa, el conseller de Interior en funciones, Joan Ignasi Elena, descartó que ERC contemple en estos momentos investir al líder del PSC. Precisamente, Illa defendió ayer que su victoria en las elecciones catalanas del domingo permite la posibilidad de abrir en Catalunya una nueva etapa “sin bandos ni bloques” que permita al territorio “volver a ser sinónimo de estabilidad, diálogo y progreso”. En una carta a la militancia, el socialista calificó de “magnífico” el resultado del PSC en las elecciones y subrayó que, por primera vez en la historia del partido ha ganado los comicios en votos y escaños, siendo la primera fuerza en 170 de los 947 municipios catalanes. Según Illa, la victoria de su partido debe dar paso a una Catalunya “para todos los catalanes y catalanas, vengan de donde vengan, piensen lo que piensen, y hablen la lengua que hablen”. La número dos del PSC, Alícia Romero, dijo que un Govern en solitario es la “primera opción” de los socialistas, si bien reconoció que saben que es “difícil”. “Veremos cuáles son las intenciones de los grupos a los que pedimos apoyos”, valoró, antes de insistir en que no renuncian a la presidencia del Parlament, en referencia a un hipotético pacto con otra formación.

El PSOE expedienta a Lambán por no votar la amnistía

El PSOE abrirá un expediente al expresidente de Aragón y senador Javier Lambán, después de que este se negara el martes a votar la ley de amnistía en la Cámara Alta, lo que le lleva a afrontar una posible multa de hasta 600 euros. El además secretario general del PSOE en Aragón decidió ausentarse del pleno para evitar posicionarse a favor de la norma, y alegó que, de haberlo hecho, “incurriría en una insoportable deslealtad conmigo mismo”. Lambán comunicó previamente su decisión al portavoz de los socialistas en el Senado, Juan Espadas. En una carta, explicó que no iría al pleno para no tener que apoyar, “por activa o por pasiva”, una ley que cree que “está agravando el problema de convivencia en el resto de España y perjudicando la salud de la democracia”. La ausencia de Lambán no modificó el resultado de la votación, ya que el PP impuso su mayoría absoluta en el Senado para aprobar el veto a la ley, que volverá al Congreso para recibir la luz verde definitiva y entrar en vigor.El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, indicó que el expediente a Lambán se tramitará “conforme a las normas” del PSOE y se resolverá “cuando proceda”.El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, quien ha criticado públicamente la amnistía, señaló que respeta y entiende la decisión de Lambán.De su lado, secretaria general del PP, Cuca Gamarra, sostuvo que el expediente sancionador a Lambán es “un aviso a navegantes” para los diputados del PSOE.

Puigdemont cita a los diputados de Junts y prioriza el acuerdo con ERC

Carles Puigdemont ha citado esta mañana a los 35 diputados electos de Junts+ en Perpinyà para debatir y definir la estrategia tras el resultado de las elecciones catalanas. El expresident iniste en defender la “legitimidad” de su posible investidura, y fuentes del partido descartan que Puigdemont abra una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para negociar. En cambio, añaden, el expresident centrará sus esfuerzos en convencer a ERC, que ya ha dejado clara su intención de pasar a la oposición. En caso de que Puigdemont lograra los votos de ERC y la CUP, la abstención del PSC sería imprescindible para que el líder juntista llegara ser president.

El PP exige entrar en la Mesa del Parlament y no descarta un pacto

El candidato del PP en las elecciones catalanas del domingo, Alejandro Fernández, reclamó ayer que su formación tenga presencia en la próxima Mesa del Parlament y advirtió de que el presidenciable socialista, Salvador Illa, podría hacer “un cordón sanitario con los separatistas y contra el PP”. En el marco de la junta directiva del PP catalán, Fernández dijo que no cierra la puerta a entenderse con el PSC en la nueva legislatura, pero avisó a Illa que no harán “el panoli”. Mientras, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, advirtió de que “el independentismo se ha reencarnado en el PSC” porque “ha asumido las exigencias” de Esquerra y Junts.