Illa considera que Puigdemont no tiene “ninguna posibilidad” de ser president

El primer secretario del PSC y ganador de las elecciones del 12-M, Salvador Illa, consideró que el líder de Junts, Carles Puigdemont, no tiene “ninguna posibilidad” de ser president de la Generalitat. “A algunas formaciones les cuesta más admitir la realidad, pero no quiero interferir en el proceso que tenga cada espacio”, afirmó en una entrevista a La Vanguardia en la que abrió la puerta al PP en la Mesa del Parlament. “Es el cuarto grupo y veremos las conversaciones, pero yo no tengo voluntad de excluir a ningún partido”, apuntó. “Excepto aquellas formaciones que profesan discursos de odio”, puntualizó. Illa consideró que una posible repetición electoral sería un “error” y aseguró que “haremos todo lo posible para evitar una repetición electoral que no es conveniente”. El socialista evitó mojarse sobre un futuro Govern, pero apostó por que sea “lo más transversal posible” y “no solo de personas militantes de formaciones políticas, sino abierto a independientes que hayan destacado por su excelencia profesional o por sus competencias en un determinado ámbito de responsabilidad”, detalló. Por último, menospreció la amenaza de Puigdemont de una moción de censura a Sánchez. “No sé si una moción del PP, Vox y Junts sería lo más inteligente”, concluyó.