Evacuada a Nueva Zelanda la joven leridana atrapada en Nueva Caledonia por la revuelta

Publicado por Tània Contreras Redactora SEGRE Verificado por Creado: Actualizado:

Cristina Siegrist, la joven leridana que se encontraba atrapada en el territorio de ultramar francés de Nueva Caledonia debido a las revueltas independentistas que estallaron a principios de la pasada semana, ha sido evacuada a Nueva Zelanda por el Gobierno de este país y espera volver a España el próximo martes en un vuelo comercial. Siegrist, que es veterinaria de profesión, había viajado hasta el archipiélago ubicado en el Pacífico Sur el pasado seis de mayo para pasar unos días de vacaciones junto a una amiga antes de volver a España después de estar una temporada trabajando en Nueva Zelanda, como avanzó SEGRE. Su intención era volver el pasado 14 de mayo, sin embargo, el estallido de las protestas de los grupos independentistas de la zona, que han dejado ya siete muertos, truncó sus planes. La revuelta, iniciada a raíz de una reforma constitucional que permitiría a los franceses votar en las elecciones locales y que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha dejado en suspenso con la intención de calmar los ánimos, obligó cerrar el aeropuerto internacional y se cancelaron todos los vuelos. Asimismo, muchas carreteras quedaron intransitables.

Finalmente, ayer, después de una odisea de 12 días, la joven fue trasladada a la vecina isla de Nueva Zelanda en un avión militar fletado por el Ejecutivo de ese país para evacuar de la zona a sus ciudadanos y también a los turistas que habían quedado allí varados. “Yo aún tenía el visado vigente, después de estar trabajando allí, y eso me ayudó”, explica Siegrist a este diario. La veterinaria también denuncia el “abandono” sufrido por parte de la embajada de España en París. “Al principio, cuando les trasladé mi situación, no se pusieron en contacto conmigo ni para preguntarme si necesitaba algo. Estos últimos días me han llamado para hacer seguimiento, pero en ningún momento me han dado una solución a mi situación ni ningún tipo de apoyo”, lamenta. Con todo, ahora lo único que espera la leridana es llegar a España y reencontrarse con su familia. Por su parte, el Gobierno francés también comenzó ayer el protocolo de evacuación de los turistas nacionales en el territorio de ultramar. Los primeros evacuados fueron trasladados a Australia y Nueva Zelanda en aviones militares, en una escala previa antes de regresar a Francia en vuelos comerciales. Entre ellos se encuentra también un turista vasco.

Las protestas siguen pese al intento de Macron por frenarlas

El conflicto en Nueva Caledonia estalló el pasado 13 de mayo a raíz de que el Parlamento francés se mostrara favorable a una reforma electoral que concede el voto a los ciudadanos franceses que lleven al menos diez años residiendo en el territorio. Los independentistas canacos, y en especial la alianza del Frente de Liberación Nacional Canaco y Socialista (FLNKS), consideran la propuesta como un varapalo a sus aspiraciones en un momento especialmente crítico de las relaciones con Francia, después de que la alianza boicoteara el último referéndum de independencia de 2021, que se saldó con victoria de los unionistas. El presidente galo, Emmanuel Macron, en un viaje exprés al territorio de ultramar, suspendió la aprobación definitiva de la norma con la intención de rebajar la tensión y buscar “una salida dentro del diálogo político”. Sus actos, por ahora, no han conseguido paralizar la respuesta en las calles.