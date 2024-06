Trump califica el juicio y la condena contra él de “estafa” orquestada por la Casa Blanca

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró ayer que la condena en su contra por manipular libros de cuentas para pagar a la exactriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como ‘Stormy Daniels’, es producto de una “estafa” de juicio, organizado por orden de la Casa Blanca, y defendió que esta supuesta manipulación es un “gasto legal” sin la mayor trascendencia.

Tras dudar en numerosas ocasiones de la imparcialidad del magistrado que ha llevado el caso, Juan Merchan, el ex mandatario aseguró que se encuentra en el centro de un entramado orquestado desde Washington del que no podría decir todo lo que quisiera al encontrarse todavía bajo una “sucia” orden de silencio.El candidato republicano in pectore –todavía tiene que ser proclamado en julio– compareció en la Torre Trump de su propiedad en la Quinta Avenida y habló durante media hora larga, sin admitir preguntas, flanqueado por su equipo de campaña y una fila de banderas estadounidenses. Allí dijo que el juicio no ha afectado en lo más mínimo sus posibilidades de cara a las elecciones de noviembre, donde sigue viéndose como “principal favorito” a pesar de presiones “fascistas” de la Casa Blanca y de “gente cercana” al presidente de EEUU, Joe Biden, si bien expresó dudas sobre el papel directo de su sucesor porque “no se entera de nada”.Sobre la condena del jueves, Trump insistió en que lo único que hizo fue “pagar un gasto legal a un abogado, y como tal los expertos legales lo incluyeron así en los libros de cuentas”, y denunció cómo, a lo largo del proceso, asistió en silencio a la “crucifixión” de varios testigos a su favor con el permiso de un magistrado que “por fuera parece un ángel, pero por dentro es un demonio”.Los pagos a la actriz no fueron, a su juicio, “dinero para que se callara”, sino que Clifford firmó un “Acuerdo de No Divulgación” al respecto de sus presuntas relaciones sexuales. “Y eso es algo perfectamente legal”, indicó. Por todo ello, Trump anunció su intención de apelar la sentencia que le espera el próximo 11 de julio donde el juez Merchan podría imponerle pena de cárcel –el mandatario aseguró que le quieren “meter 187 años” pero en realidad solo se contempla un máximo de 4 años–, libertad condicional o arresto domiciliario.

Un juicio por el intento de tapar escándalos sexuales

El voto condenatorio de los doce miembros del jurado del primer juicio penal contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump declara culpable al magnate de 34 cargos por presunta falsificación de registros comerciales dentro de una trama en la que habría intentado ocultar el pago de 130.000 dólares a la ex actriz porno ‘Stormy Daniels’ (cuyo nombre real es Stephanie Clifford) para comprar su silencio por un encuentro sexual en 2006. La investigación fue iniciada por la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, a raíz de un supuesto plan de Trump para enterrar varios escándalos sexuales durante la campaña para las presidenciales de 2016.Según los fiscales, el entonces abogado de Trump Michael Cohen, gestionó el pago a Clifford facilitando dicha cantidad desde su propio bolsillo y el expresidente le reembolsó la cantidad encubierta en varios gastos legales dentro de los registros de la empresa.El magnate fue imputado por el caso de soborno en marzo de 2023. El antiguo mandatario también se enfrenta a un caso federal en su contra por intentar revocar el resultado de las elecciones de 2020, en las que se impuso el actual presidente, Joe Biden.

Récord en las donaciones para la campaña del republicano

Las donaciones a la campaña política de Donald Trump para las elecciones presidenciales sumaron en unas pocas horas, justo tras conocerse el veredicto de culpabilidad, un total de 34,8 millones de dólares, lo que rompió todos los récords, aseguró ayer un comunicado del equipo de campaña.Estas donaciones supusieron casi el doble de la mayor registrada hasta ahora en la plataforma WinRed, y procedieron principalmente de lo que llaman microdonaciones o aportaciones de unos pocos dólares. Fue tal el interés de los donantes en los momentos inmediatos tras el veredicto que la plataforma ‘se cayó’, según contaron varios medios. De los donativos registrados el jueves, casi un 30% proceden de donantes que nunca habían aportado a la campaña.