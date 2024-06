Feijóo abre la puerta a una moción de censura "si se da el contexto adecuado"

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha descartado una moción de censura contra Pedro Sánchez después del 9-J. En una entrevista en Antena3, ha afirmado que no le gusta hacer "política ficción", pero ha apuntado en esta dirección aunque necesitaría el apoyo de Junts para prosperar. "Veremos que pasa el domingo" en las elecciones europeas, "puedo asegurar que somos la alternativa a Sánchez, y si esta mayoría social que no está de acuerdo con la mayoría del gobierno se convierte en mayoría electoral". "Si el 9-N envía un mensaje, veremos más bien el final del túnel, y utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance". En este sentido, ha recordado que la moción de censura "es una herramienta", pero "hace falta tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil".

Feijóo ha insistido a denunciar los acuerdos de Sánchez con el independentismo. De hecho, según el líder del PP, "en España pasará lo que diga Puigdemont". "Illa y Sánchez han elegido como socios el independentismo, y seguirán con ellos en Cataluña y Madrid", ha sentenciado.

En este marco, ha insistido en el hecho de que tanto su formación como las comunidades autónomas del PP presentarán recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Según Feijóo, la amnistía "no se aplicará" a España, porque "va en contra del ordenamiento jurídico" y es una "ilegalidad".

Si todavía no lo ha hecho -ha dicho- es porque no se ha publicado. Para el líder del PP, si la ley todavía no ha aparecido publicada en el BOE es porque el gobierno español quiere esperar a las elecciones del 9-J e impedir, de esta manera que los jueces puedan actuar antes de los comicios europeos.

Fejoo ha hecho estas manifestaciones en una entrevista en que ha afirmado que en el PSOE existe "un miedo atroz" a Pedro Sánchez, a quien según el líder del PP dentro del PSOE nombran "el amo". También ha apuntado que la imputación de la mujer del presidente español, Begoña Gómez, invalida a Sánchez para ser presidente del gobierno desde el punto de vista "ético, político y moral".

"Nadie se cree que el presidente del gobierno no supiera las relaciones económicas, empresariales y comerciales de su mujer", ha apuntado. Ha recordado que Sánchez será citado a la comisión del caso Koldo del Senado –donde el PP tiene mayoría absoluta- y no ha confirmado si su formación llamará también a Begoña Gómez.