Una jueza frena la elección del major de los Mossos

La titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 8 de Barcelona ordenó ayer que se paralice la convocatoria para nombrar al comisario en jefe de los Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, como nuevo major de la policía catalana. Estimó íntegramente las medidas cautelares solicitadas por los sindicatos SAP-Fepol y SME-Fepol, que impugnaron la convocatoria al considerar que esta estaba “hecha a medida” para Sallent. De este modo, la justicia ha suspendido el nombramiento de Sallent, a quien el director general de los Mossos, Pere Ferrer, eligió dos días antes de los comicios catalanes del 12 de mayo, a la espera de que se resuelva la impugnación de los sindicatos. El comisario inició el curso para ser major el pasado 21 de mayo.

En la interlocutoria, la magistrada apuntó que se han denunciado “una serie de irregularidades” en la convocatoria de la segunda plaza de major, y advirtió de que esto “puede dar lugar a su nulidad”. Además, determinó que, si se dicta una sentencia estimatoria, “el proceso no se podrá retrotraer para hacer efectivo el derecho tras la sentencia, y si se hiciera, los perjuicios serían enormes, tanto para la Administración como para terceros, ya que se habría nombrado a un intendente de forma nula y se le habría abonado un salario que no le correspondería”. En este sentido, la magistrada manifestó que los sindicatos tienen legitimidad para presentar una demanda, porque hay “vínculo especial y concreto entre el sindicato recurrente, en sus fines y actividad, y el objeto de debate en el pleito”.Los sindicatos valoraron positivamente la resolución judicial y criticaron la postura de Interior. “El cuerpo no merece esta situación ni la irresponsabilidad con la que Interior está actuando desde hace demasiado tiempo, lo que ensucia el buen nombre de la institución”, zanjaron. Los servicios jurídicos de la conselleria advirtieron que la interlocutoria no resuelve el fondo del asunto y avanzaron que presentarán un recurso de apelación.