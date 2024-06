Fuego cruzado por Begoña Gómez

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La citación por parte del juez Juan Carlos Peinado de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, en la causa abierta por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias volvió a centrar ayer la jornada electoral, con duros reproches entre el PP y el PSOE. Después de que Sánchez haya criticado que el anuncio de la citación a su esposa llegue en plena campaña, el juez Peinado aseguró que “no conoce precepto alguno” de la Constitución o de la ley que “impida continuar el impulso de cualquier instrucción en curso” en este contexto.

Entretanto, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado reunirse de forma extraordinaria el lunes “a fin de pronunciarse sobre las últimas manifestaciones públicas que pueden afectar a la independencia judicial”, en referencia a la carta a la ciudadanía que Sánchez publicó el martes, tras conocerse la citación del juez a su mujer. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces precisan que la reunión estaba fijada para este jueves, pero la han aplazado al lunes para no interferir en la campaña.Entretanto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado en la sede de la sociedad pública Red.es para recabar información relacionada con la investigación que afecta a Begoña Gómez por orden de la Fiscalía Europea. La benemérita ha reunido correos electrónicos relacionados con los contratos a la empresa de Juan Carlos Barrabés Innova Next, apoyada en dos cartas por la mujer de Sánchez. Con todo, Red.es defendió ayer que el expediente de adjudicación que se investiga en la causa es “absolutamente transparente” y está disponible “íntegramente en la plataforma de contratación”.Barrabés, que está citado en calidad de testigo hoy, recomendó a Gómez para la creación de un máster en la Universidad Complutense, que no se impartirá el próximo curso 2024-2025 porque la mujer de Sánchez “no ha solicitado la continuidad” del mismo, según El Periódico. Este año apenas ha habido ocho alumnos matriculados.Entretanto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, puso en cuestió el informe de la UCO sobre Begoña Gómez que no apreciaba indicios de delito. Aseguró que “ha quedado claro que no era tal”, que “estaba recortado” y que “fue una filtración de no sabemos quién”. En una entrevista en esRadio, descartó que haya una conspiración para derrocar al presidente español, pese al “señalamiento” a la Justicia que dijo que ha hecho Sánchez. Además, el líder del PP acusó al jefe del Ejecutivo español como de “victimizarse” para “salvar su carrera política”.Estas declaraciones provocaron el rechazo frontal del PSOE y Sumar, que acusaron a Feijóo de poner en duda la labor de la Guardia Civil. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que las críticas del líder del PP al informe de la UCO son “absolutamente intolerables” y le exigió disculparse.De su lado, Sánchez, que participó en un mitin en L’Hospitalet de Llobregat, hizo un llamamiento a la movilización de los votantes socialistas para que acudan las urnas y frenar a la “matrioska de la ultraderecha”.