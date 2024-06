Normandía une a Occidente

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El 80 aniversario del desembarco de Normandía se convirtió ayer en una advertencia a Rusia y a cualquier “poder oscuro” de que las democracias occidentales están unidas y dispuestas a defender su libertad, igual que en 1944. La habitual congregación de jefes de Estado y de Gobierno occidentales, unos 25 en esta ocasión, quiso ser una demostración de unidad y fortaleza ante el retorno de una guerra de agresión, la de Ucrania, al continente europeo por primera vez desde 1945.

“No podemos plegarnos ante los dictadores”, advirtió el presidente de EEUU, Joe Biden, en la ceremonia estadounidense en el cementerio de Colleville sur Mer, donde manifestó que “la democracia está más amenazada que nunca”. El jefe de la Casa Blanca trazó un paralelismo entre el pasado y el apoyo internacional a Kyiv e insistió en subrayar que “no daremos la espalda a Ucrania”. “Si lo hacemos, caerá bajo el yugo ruso, y luego Europa también caerá”, avisó, antes de sostener que “el aislacionismo no es la respuesta”. “No lo era hace 80 años y no lo es ahora”, insistió.En la misma línea, el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió contra “la anestesia y la amnesia que duermen las conciencias” sobre los hechos del pasado y su posible repetición. “Por eso estamos aquí hoy. Sabemos que la libertad es un combate de cada día”, dijo en la vecina localidad de Saint Laurent sur Mer.

La jornada estuvo marcada por la asistencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski y la no invitación del ruso, Vladímir Putin, por parte de Francia. El presidente de Ucrania defendió que los aliados de la Segunda Guerra Mundial “defendieron la libertad de Europa”, y remarcó que “los ucranianos hacen ahora lo mismo”. “La unidad prevaleció entonces y la unidad verdadera puede prevalecer hoy”, afirmó en sus redes sociales. Al acto acudieron dirigentes como el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, o el rey británico, Carlos III. La presencia de 15 buques militares de países de la OTAN en las aguas próximas y el sobrevuelo de aviones de combate y transporte, también la Alianza, evidenciaron, de forma simbólica, la demostración de unidad de Occidente. Y, aunque Rusia no fue invitada, se leyó un poema de Anna Akhmátova, Segundo aniversario, para no dejar de recordar los sacrificios del pueblo soviético en la Segunda Guerra Mundial.

El ‘Día D’ para comenzar a derrotar a la Alemania nazi

El desembarco de Normandía, que inició el 6 de junio de 1944, sentó las bases de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. La campaña, cuyo nombre en clave fue ‘Operación Overlord’, supuso una cooperación sin precedentes entre las fuerzas armadas internacionales, y contó con la participación de decenas de miles de soldados de países como EEUU, Reino Unido y Canadá, que desembarcaron en cinco tramos de la costa de Normandía. Más de 5.000 barcos y 13.000 aeronaves apoyaron la invasión del ‘Día D’, donde los aliados ganaron un punto de apoyo en Normandía para marchar hacia Alemania. La planificación de la operación requirió una gran coordinación de los países que colaboraron, y se empezó a fraguar con más de un año de anticipación. Los aliados llevaron a cabo un importante engaño militar para intentar confundir a las defensas alemanas sobre cuándo y dónde tendría lugar la ofensiva, en un intento de coger desprevenidas a las tropas nazis. La batalla fue especialmente sangrienta y, solo en el día del desembarco, se calcula que las tropas aliadas sufrieron más de 10.000 bajas, entre ellas un gallego, mientras que los defensores perdieron entre 4.000 y 9.000 hombres.

Un sentido homenaje con 200 supervivientes de la batalla

Las ceremonias de este año han contado con la presencia de algunos de los veteranos de la batalla del desembarco de Normandía que quedan vivos, sobre todo estadounidenses, unos 200, y muchos de ellos superan ya los cien años de edad. Los últimos veteranos vivos de la campaña se congregaron para llevar a cabo un nuevo peregrinaje por las playas, ciudades y campos de donde combatieron hace ochenta años. Se convirtieron en los protagonistas de numerosos homenajes, y el presidente francés, Emmanuel Macron, condecoró a un total de 14 de ellos, todos estadounidenses, con la Legión de Honor en los dos principales eventos de la jornada.