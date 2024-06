Caen más de un 27% las peticiones de voto por correo en Catalunya

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Un total de 5.713.157 catalanes, entre ellos 321.586 leridanos, 18.789, residentes en el extranjero, están llamados a acudir a la urnas mañana para escoger a los 61 diputados que envía España al Parlamento Europea, que este año contará con un total de 720 escaños. Para ello se han habilitado en la demarcación un total de 312 colegios y 484 mesas electorales, según detalló ayer en rueda de prensa el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto.

Cons respecto a las peticiones de voto por correo, Prieto explicó que en el conjunto de Catalunya se han reducido un 27,5 por ciento respecto a 2019 y achacó este hecho a un previsible bajón general de la participación respecto a las últimas europeas, que coincidieron con los comicios municipales. “Es bastante habitual si miramos la serie histórica”, apuntó Prieto, reconociendo que la coincidencia con otros comicios “siempre arrastra” a los electores a las europeas. En este caso, se suma el factor de unas elecciones catalanas celebradas hace menos de un mes. En Lleida han solicitado votas por correo un total de 5.663 electores. En la víspera del día de reflexión, Prieto explicó que mañana los resultados empezarán a hacerse públicos a partir de las once de la noche para no “influir en el conjunto del voto” en la UE, ya que en Italia los colegios no cierran hasta entonces. Así, los colegios electorales catalanes iniciarán a hacer el recuento cuando cierren, a las ocho de la tarde, pero los resultados no empezarán a volcarse hasta las 23.00 horas. El primer avance de la participación se hará a las 14.30 y el segundo a las 18.30 horas. En en conjuntos de España hay más de 38 millones de personas llamadas a pasar durante el día de mañana por las urnas.