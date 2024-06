Fin a la campaña más ajustada

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Los candidatos a las elecciones europeas pusieron ayer el broche final a la campaña electoral entre llamamientos a la movilización del electorado de cara a unos comicios que se han visto eclipsados por la actualidad política española, especialmente por la citación del juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, mujer del presidente español, Pedro Sánchez.

El líder del PSOE expresó en Fuenlabrada su confianza en la victoria de los socialistas en las elecciones europeas, y dijo que tiene ganas de “darse el gustazo” de ganar al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y al del partido de ultraderecha, Santiago Abascal. Afirmó que los populares empezaron la campaña diciendo que iban a ganar por “diez, doce o quince puntos” y ahora “están pidiendo la hora diciendo que este partido lo van a empatar”.Por su parte, Feijóo insistió en centrar su discurso en criticar al presidente español y a su Gobierno, al que tildó de “el peor de la democracia” porque está, dijo, “lleno de casis de corrupción”. En un mitin en València, llamó a votar “masivamente” contra Sánchez, al que acusó de “mofarse de los españoles” al “pasear por los mítines” junto a su mujer, que está “investigada por la justicia”.En cambio, la vicepresidenta segunda del Gobierno español y líder de Sumar, Yolanda Díaz, pidió el voto para su partido para “no darle otra oportunidad” a Feijóo y proteger al Ejecutivo de coalición, al que definió como un “faro” para el mundo.El candidato de Junts, Toni Comín, y el expresident Carles Puigdemont situaron las elecciones euroepas como el final del exilio. En un mitin con la plana mayor del partido en Colliure, en la Catalunya Nord, Comín sostuvo que “estamos a punto de volver y de hacerlo con la cabeza bien alta”, mientras que Puigdemont afirmó que “ahora que las cosas se prometen muy felices es cuando no tenemos que dejar la lucha”.La cabeza de lista de ERC, Diana Riba, aseguró que su partido dará “un paso más” después de la aprobación de la amnistía llevando “el derecho a la autodeterminación” a Europa. “Somos el derecho a decidir”, dijo en un mitin en Sant Cugat, en el que defendió que “Europa no puede vivir de espaldas a las regiones sin Estado”.De su lado, el candidato de los comuns, Jaume Asens, llamó en un acto en Barcelona a los electores progresistas a acudir a las urnas para “frenar a la derecha y la ultraderecha” en Europa.La candidata de Podemos, Irene Montero, cerró la campaña con alegatos a favor de la paz, y apeló al voto de de los “idealistas que no se resignan” a no hacer nada por cambiar “un mundo injusto y cruel”.De su lado, el presidente de Vox, Santiago Abascal, defendió en Fuenlabrada que su partido ha sido “el único” en hablar de los problemas de Europa.El cabeza de lista de Cs, Jordi Cañas, auguró que su formación “renacerá” si obtiene representación en la Eurocámara.

García-Castellón tutela la actuación europea en el ‘caso Begoña’

El Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular es el juez Manuel García Castellón, instructor del caso de Tsunami Democràtic, es el encargado de tutelar en funciones de juez de garantías las comprobaciones que lleva a cabo la Fiscalía Europea antes de decidir si investiga indicios de delito en la actuación de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, sobre adjudicaciones públicas con fondos europeos. Una de las primeras acciones que el juzgado ha supervisado ha sido la personación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la sede de la firma pública Red.es para recabar información sobre contratos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés por orden de la Fiscalía Europea.

El PNV no descarta nuevas elecciones españolas “en otoño o invierno”

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, no descarta que “en otoño o a principios de invierno” tengan que celebrarse elecciones generales, dado que si Catalunya se ve abocada a una segunda vuelta de sus comicios “se va a tensionar” la política española. Así se pronunció ayer, y alertó de “los nubarrones que se anticipan en el panorama político español”, entre ellos la negociación para formar Govern. “Ojalá salga bien, pero si se diera la otra circunstancia, creo que van a venir curvas en la política española”, dijo. También acusó al PP de estar “bastante perdido” e ironizó: “De la amnistía no quieren hablar con Puigdemont, pero de una moción de censura sí”.