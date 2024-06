Putin pone condiciones a un alto el fuego que Kyiv y la OTAN rechazan

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró ayer que ordenará un alto el fuego si Ucrania accede a retirar sus tropas de las cuatro regiones anexionadas por Moscú en el este y sur del país, y renuncia a sus planes de ingresar en la OTAN. Esta oferta ha sido rechazada ya por Kyiv y la OTAN, que ayer lanzaron duros reproches al jefe del Kremlin. Concretamente, Putin exigió a Ucrania retirarse de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. “Tan pronto como Kyiv anuncie que está dispuesta a adoptar esta decisión e inicie una retirada real de las tropas de esas regiones, y también comunique oficialmente su renuncia a los planes a ingresar en la OTAN, será impartida inmediatamente por nuestra parte la orden de cesar el fuego y comenzar negociaciones”, aseguró ante la plana mayor del ministerio de Exteriores ruso.

Putin, que avisó que su oferta tiene fecha de caducidad y no busca ni “una tregua provisional” ni la “congelación del conflicto”, hizo estas declaraciones en vísperas de la cumbre sobre la paz en Ucrania, que se celebra este fin de semana en Suiza y en la que no participa Moscú.Por otra parte, el jefe del Kremlin, que advirtió que el mundo se acerca al “punto de no retorno” por culpa del “egoísmo de Occidente”, tachó de “robo” la congelación de los activos rusos acordada el jueves por los países que integran en el G7. Entretanto, las autoridades de Kyiv rechazaron la propuesta de Putin, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, desdeñó el nuevo “ultimátum” del Kremlin como parte de la “nueva ola del nazismo ruso”. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que la propuesta del presidente ruso no es una iniciativa de paz, sino de “más agresión”, y afirmó que no está hecha “de buena fe”. Por otra parte, los miembros de la Alianza acordaron un plan para lanzar una misión de asistencia y entrenamiento a Ucrania con la que entrenará a soldados ucranianos, además de coordinar la entrega de armas a través de centros logísticos que jugarán también una parte importante en la reparación de los equipos que envían los aliados.Mientras, los países de la UE acordaron iniciar negociaciones para la adhesión dde Ucrania y Moldavia el 25 de junio.

Meloni logra ‘omitir’ el derecho al aborto de la declaración del G7

Los líderes del G7 concluyeron ayer la cumbre en la localidad italiana de Bari, y en la que la primera ministra de Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni, logró evitar que el comunicado final incluya menciones explícitas al derecho al aborto. Esto se convirtió en el principal punto de fricción de la cumbre, en la que los líderes de las siete democracias más avanzadas del mundo acordaron mantener su apoyo a Ucrania. Además, amenazaron a Irán con “medidas nuevas e importantes” si sigue apoyando a Rusia en la guerra de Ucrania con misiles balísticos y otra tecnología, y expresaron su preocupación sobre las prácticas comerciales “injustas” de China.