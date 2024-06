Pedro Sánchez ve una financiación singular para Catalunya “factible”

Publicado por Europa Press Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que articular una financiación singular para Catalunya es “factible” y compatible con la multilateral. “Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como Catalunya”, aseveró en una entrevista publicada ayer en La Vanguardia. Se posicionó así tras ser preguntado por una de las principales exigencias de ERC para contemplar una eventual investidura del candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa. El jefe del Ejecutivo recordó que negociar esa financiación es uno de los puntos firmados en el acuerdo de su investidura con los republicanos, a los que atribuye parte de la “estabilización de la situación política en Catalunya”. Sánchez reivindicó el liderazgo de los republicanos y reconoció que sin su compromiso no habría indultos ni amnistía, por lo que cree que PSC y ERC, “partidos grandes con raíces”, deben entenderse. “El futuro de Catalunya, y en buena medida de España, va a depender de que se consolide esa relación estratégica entre el PSC y ERC”, advirtió. Asimismo, no contempló un anticipo electoral ante un posible bloqueo de los Presupuestos Generales del Estado: “Es una pregunta recurrente desde 2018 y aquí seguimos”. “Es verdad que el Parlamento surgido del 23 de julio es mucho más complejo, pero el Gobierno de coalición progresista es el único capaz de gestionar esa complejidad en beneficio de la mayoría”, añadió.

Feijoó afirma que “les han engañado con la amnistía”

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha engañado a Carles Puigdemont con la ley de Amnistía, que califica de “ilegal e inmoral”, además de “inaplicable y anticonstitucional”. “Si Puigdemont descubre que le han engañado, y yo creo que le han engañado, o es una mezcla entre engaño y dejarse engañar, veremos a ver qué decisión toma. Sánchez ha engañado a mucha gente, y parece que también lo ha hecho con los independentistas con una ley que es ilegal e inmoral”, afirmó ayer en una entrevista en La Razón. Feijóo sostuvo que la ley no se puede aplicar porque “es contraria al Estado de Derecho, a la Constitución y a los Tratados Europeos”. “Esto explica la grave advertencia que ya han hecho los fiscales del Supremo, que se niegan a aplicarla conforme les exige el fiscal general del Estado al cumplir órdenes del Gobierno”, añadió. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró en su cuenta de X que Sánchez lleva a España “a una dictadura” al querer “controlar” el Poder Judicial y los medios de comunicación, “usar las instituciones contra la alternativa política” y “reescribir el Código Penal”.

Rull: “Detener a Puigdemont sería prevaricación”

El presidente del Parlament, Josep Rull, afirmó que, con la amnistía aprobada, detener a Puigdemont sería entrar “en el terreno de la prevaricación”, y defendió que “los jueces deben interpretar las leyes y no reescribirlas”. “Los procesados por el 1-O no pueden ser detenidos”, sostuvo Rull en una entrevista ayer en La Vanguardia. Asimismo, aseguró que Puigdemont podrá volver a Catalunya ya que, según dijo, no puede ser detenido y no se le puede aplicar prisión preventiva: “Volverá. La palabra del president Puigdemont es de una solidez extraordinaria y mucho sentido de trascendencia”.