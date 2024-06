Arranca el juicio por la brutal violación a una menor en Igualada

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia de Barcelona empezó ayer a juzgar al acusado de violar e intentar matar a una menor de 16 años la madrugada del 1 de noviembre de 2021 cuando salía de una discoteca en Igualada por la celebración de Halloween.

El hombre se enfrenta a una posible pena de 45 años de prisión por intento de asesinato y agresión sexual. También le piden diez años de libertad vigilada y prohibición de comunicarse o aproximarse a la víctima, así como una indemnización de 300.000 euros. El presunto agresor, de 21 años en el momento de los hechos, se encuentra en prisión provisional desde su detención en abril de 2022. Por su parte, la joven no tuvo que declarar en el juicio y en su lugar el tribunal escuchó la grabación de la declaración que hizo en la fase de instrucción, que se reprodujo a puerta cerrada para preservar su intimidad.Con el mismo objetivo, el tribunal ha prohibido difundir información sobre su identidad, datos que puedan identificarla o circunstancias personales relacionadas con sus necesidades de protección, y tampoco datos o imágenes sobre su familia o entorno.Dos camioneros que encontraron a la víctima explicaron en el juicio que la encontraron junto a una nave industrial de un polígono: “Estaba todo lleno de sangre, había un charco muy grande de sangre”.Uno de ellos explicó que la chica estaba medio desnuda, temblando, semi inconsciente, balbuceante y con mucha sangre en el suelo, en la cara y la zona genital. El hombre explicó que avisó otro camionero, y lo primero que hizo fue taparla con una chaqueta que llevaba en su camión y llamar al teléfono de emergencias. La joven fue abandonada en un callejón mal iluminado de la zona industrial cercana a la discoteca donde había salido de fiesta, un área muy poco transitada a las 7 de la mañana del día de Todos los Santos.“Le dije: ahora llega la ambulancia. Y ella decía; ‘no, no, no’. No creo que me escuchase”, explicó el conductor al preguntársele si la chica estaba consciente.El acusado declarará al final del juicio, que seguirá hasta el viernes de esta semana.