Rull estudia no nombrar candidato a la investidura para el 25 de junio

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Parlament, Josep Rull, aseguró ayer que respetará la decisión del líder del PSC, Salvador Illa, y del de Junts, Carles Puigdemont, si no quieren presentarse a la investidura el próximo martes en caso de no tener garantizados los apoyos necesarios para ser elegidos president de la Generalitat. “No puedo forzar a nadie a presentar candidatura”, defendió en una entrevista en RTVE, en la que dijo que lo “relevante” es que la próxima semana empiece la cuenta atrás electoral. En caso de que Rull no proponga a un candidato a la investidura para el martes, el plazo para investir a un president se agotaría el 25 de agosto y, si para esta fecha no hay ningún pacto, se convocarían elecciones automáticamente, y los comicios se celebrarían previsiblemente en la primera quincena de octubre.

Con todo, Rull abogó por ser “respetuoso” con la ronda de consultas con partidos que abrió ayer. La líder de los comuns, Jéssica Albiach, trasladó a Rull que en este momento “los números no dan”, y advirtió de que “solo tenemos dos opciones: o un acuerdo entre PSC, ERC y comuns, o repetición electoral”.El presidente del Parlament también se reunió con la líder de la CUP, Laia Estrada, que descartó apoyar a Illa y Puigdemont, y a la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que condicionó su apoyo a “un modelo de estado que controle fronteras para impedir que entren delincuentes”. De su lado, PP y Vox trasladaron a Rull que “en ningún caso” apoyarán a Illa o Puigdemont.Entretanto, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, sostuvo que es “una anomalía” que Illa y Puigdemont no se presenten ahora al debate de investidura, y defendió que deberían hacerlo “por respeto a las instituciones”.En la misma línea, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, acusó a Junts y el PSC de “irresponsables” y les pidió que “se atrevan” a presentarse.Todo ello el mismo día en el que socialistas y republicanos abrieron las negociaciones para la investidura con una primera reunión de cara a la investidura, con el debate sobre una posible financiación singular para Catalunya como telón de fondo. Mientras ERC advierte que sin esta iniciativa será “muy difícil” apoyar a Illa, el secretario general de Junts, Jordi Turull, advirtió avisó al PSOE de que las negociaciones para una nueva financiación están vinculadas a los apoyos de su formación a los Presupuestos Generales del Estado, no a la investidura.

Moncloa enmarca el nuevo modelo de financiación en el Estatut

La portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, aseguró ayer que las negociaciones para el nuevo modelo de financiación se llevarán a cabo dentro de la Constitución y del Estatut. Además, afirmó que el Ejecutivo central nunca ha planteado un modelo de concierto económico para Catalunya, que supondría abandonar el régimen común de las comunidades autónomas, e insistió en que es compatible una financiación singular para este territorio con una negociación multilateral con el resto. En este sentido, reiteró que es “perfectamente compatible” una negociación sobre “financiación singular” con la negociación “multilateral” con el resto de comunidades autónomas para acordar un sistema de financiación que lleva caducado desde el año 2014. En este escenario, fuentes de la Moncloa confían en que ERC aparque las posiciones de máximos y plantee demandas “viables”, y recordó que deben contar con el apoyo de los socios de investidura para que esta eventual reforma prospere en el Congreso. Las mismas fuentes apuntan a que Hacienda no tiene intención de convocar a un Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir la reforma hasta que el PP no plantee una propuesta propia.

El PP acusa a Sánchez de querer “comprar” la presidencia de Illa

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al PSOE de estar tratando de “comprar la investidura” de su candidato a la Generalitat, Salvador Illa, mercadeando voluntades “una vez más” a cambio de “romper el criterio de igualdad de todos los españoles”. En una entrevista en Telecinco, acusó al presidente español, Pedro Sánchez, de anteponer “su interés propio al interés general”, y advirtió de que nada indica que ahora “pueda hacer algo distinto” tras sugerir una “financiación singular” para Catalunya.Además, las comunidades autónomas gobernadas por el PP han pedido por carta a la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Jesús Montero, la convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera para tratar “de forma multilateral” la financiación autonómica y “sin privilegios para ningún territorio”.Las críticas sobre la posible financiación singular no solo llegaron desde el PP, ya que Compromís y la Chunta Aragonesista, que suman tres de los 26 diputados de Sumar en el Congreso, han amenazado con retirar el apoyo parlamentario al Gobierno central si la mejora del sistema solo se aplica a Catalunya.