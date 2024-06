Sigue sin llegar un pacto para el reparto de los altos cargos de la UE

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE concluyeron sin acuerdo la cumbre informal convocada el lunes por la noche para negociar la cúpula de las instituciones comunitarias; un reparto para el que el Partido Popular Europeo da por sentado que su candidata Ursula von der Leyen debe repetir al frente de la Comisión Europea mientras se resiste a ceder para que el socialista portugués António Costa asuma la presidencia del Consejo Europeo y la primera ministra estonia, Kaja Kallas, sea la nueva jefa de la diplomacia europea.

“No hay un acuerdo esta noche, en este momento”, dijo el presidente del Consejo Europeo, el liberal belga Charles Michel, quien añadió que el objetivo no era tomar una decisión esa misma noche pero que los líderes tienen el deber de alcanzar un acuerdo antes de acabar junio.Los líderes llegaron a Bruselas con disposición a cerrar con rapidez un acuerdo político que enviara una señal de fortaleza de la UE aunque la decisión no se pudiera adoptar formalmente hasta el próximo Consejo Europeo del 27 y 28 de junio, junto a la agenda estratégica del bloque para la próxima legislatura.En las declaraciones de líderes a su llegada a la cumbre no se escucharon voces contrarias al tándem de Von der Leyen y Costa, dos nombramientos que deciden los 27 por mayoría cualificada, aunque el primero necesita además superar una votación en el pleno del Parlamento Europeo. Las conversaciones, sin embargo, se estancaron cuando los populares reclamaron mayor presencia en los altos cargos como reflejo de su victoria en las recientes elecciones europeas, en las que han sumado 190 escaños de los 720 en juego.

Hungría anuncia su apoyo a Rutte como próximo líder de la OTAN

El primer ministro de Hungria, Viktor Orbán, anunció ayer su apoyo al primer ministro en funciones de Países Bajos, Mark Rutte, como próximo secretario general de la OTAN, después de que este confirmara en una carta que respetará la posición húngara de no participar en la iniciativas de apoyo militar a Ucrania. Este paso llega en paralelo al de Eslovaquia, que junto a Hungría y Rumanía era uno de los tres aliados que quedaban por confirmar su apoyo a Rutte como sucesor de Jens Stoltenberg.