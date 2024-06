Felipe VI admite “el coste personal” por guiar su reinado con “coherencia e integridad”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Felipe VI aseguró ayer que “la coherencia y la integridad”, junto a la Constitución, han sido los principios que han guiado sus decisiones y actos en sus primeros diez años de reinado y que siempre ha tratado de actuar de manera “íntegra y ejemplar”, “asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar”.

En su discurso en el Palacio Real con motivo del décimo aniversario de su proclamación, el jefe del Estado subrayó que ha cumplido en todo momento su compromiso con la Constitución “a la que me he ceñido y me ceñiré siempre” con los valores que sustentan la convivencia democrática y con “los principios éticos y morales que se consideran universales”.“Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos. Esta actitud es la base de la integridad e implica ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos”, remarcó en sus palabras en el Salón de Columnas ante los poderes del Estado, entre ellos, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y los 19 ciudadanos anónimos condecorados con la Orden del Mérito Civil.El desempeño de su tarea ha implicado, según el monarca, “esforzarse en escuchar, en discernir lo que es correcto de lo que no lo es y en actuar de forma responsable con ese discernimiento, asumiendo incluso el coste personal que ello puede conllevar”, en alusión a las difíciles medidas que ha tenido que adoptar sobre su padre, Juan Carlos I, y su hermana, la infanta Cristina.Para el monarca, la “coherencia e integridad son los criterios sobre los que deben basarse siempre los actos de la Corona”, que contribuye así a “la estabilidad del sistema institucional y a la cohesión de la sociedad”.Abundó en que a la Constitución y a sus valores se ha ajustado en esta década porque son “guía” para el ejercicio de sus funciones. Asimismo, Felipe VI valoró haber contado en estos diez años con “el gran apoyo” de la reina Letizia, de quien elogió su “voluntad, dedicación y sensibilidad”.

“Mamá, papá: gracias”

La princesa Leonor y la infanta Sofía sorprendieron a los reyes Felipe VI y Letizia, junto al resto de los asistentes en el almuerzo en el Palacio Real, con un brindis dirigido a sus padres. “Hemos aprendido en estos 10 años, gracias a nuestros padres, el compromiso con los españoles. Mamá, papá: gracias”, señalaron.