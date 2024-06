Rull activa la cuenta atrás electoral tras no postularse ningún candidato a la investidura

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Parlament, Josep Rull, anunció ayer que ningún candidato a presidir la Generalitat se ha postulado para el debate de investidura al no contar en este momento con los apoyos necesarios para ser investido, por lo que decidió convocar un pleno el próximo miércoles en el que dictará una resolución para activar una cuenta atrás de dos meses para que haya una investidura. Este plazo es clave, ya que, si antes del día 26 de agosto no se ha elegido a un president, automáticamente se convocarán nuevas elecciones y, según este calendario, los comicios se celebrarían previsiblemente en la primera quincena de octubre. Así lo anunció Rull después de haber finalizado la ronda de contactos con los grupos parlamentarios de cara a la investidura, y en el que los líderes del PSC y Junts, Salvador Illa y Carles Puigdemont, le han pedido más tiempo para negociar. El presidente del Parlament, que el martes había asegurado que no “forzará a nadie” a presentarse a la investidura, confió en la “capacidad de construir consensos” de los grupos para evitar la repetición. En una entrevista en el 3/24 afirmó que por ahora la mayoría “más operativa” para una investidura es “similar” a la de la Mesa del Parlament, de corte soberanista.

En el pleno del miércoles, los grupos parlamentarios dispondrán de cinco minutos cada uno para exponer sus posiciones, pero no habrá turno de réplica.La portavoz de ERC en el Parlament, la leridana Marta Vilalta, tildó de “inaudito e irresponsable” que ni Illa ni Puigdemont se presenten a la investidura, y aseguró que se trata de una “falta de respeto” a las instituciones y a la ciudadanía. Por su parte, la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, advirtió a PSC y Junts que si no se “mueven” habrá repetición electoral, y aseguró que Esquerra está preparada para este escenario. En este sentido, aseguró que ya tiene “en la cabeza” al candidato de ERC en caso de nuevas elecciones, aunque evitó decir de quién se trata. Entretanto, la líder de los comuns, Jéssica Albiach, apoyó la decisión de Rull y defendió no hacer un pleno de investidura sin un candidato claro.

Junts dice que Puigdemont quiere presentarse, “pero no ahora”

Junts comunicó ayer al presidente del Parlament, Josep Rull, que “tienen intención de ir a la investidura, pero no ahora”. El presidente de los juntistas en la Cámara, Albert Batet, insistió en defender que el expresident Carles Puigdemont tiene más opciones de ser president que el líder del PSC, Salvador Illa, y subrayó que el pacto entre Junts, ERC y la CUP para constituir la Mesa prueba que hay “una mayoría de 59 diputados, que es más de los 48 que suman PSC y comuns”. Batet reafirmó el “compromiso” de que Puigdemont regresará para el debate de investidura, pero no aclaró qué pasará si no se hace este pleno.

Illa insiste en pedir “más tiempo” y descarta abstenerse en el debate

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, informó a Josep Rull de que necesita “más tiempo” para buscar apoyos para su investidura y para poder articular una mayoría “progresista”. El líder de los socialistas defendió que no quiere “poner prisa a nadie” y detalló que no se marca ningún calendario más allá del límite legal para la investidura. Por otra parte, también advirtió a Rull de que “en ningún caso” su grupo parlamentario se abstendrá en la investidura de ningún otro candidato. En cualquier caso, el líder de los socialistas aseguró que no contempla el escenario de repetición electoral.

Aragonès, Rovira y Talarn firman el escrito por la renovación de ERC

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el president del Govern en funciones, Pere Aragonès, han firmado el manifiesto de ERC que pide una “renovación de la cúpula” del partido. También lo han hecho leridanos como el presidente de la Diputación, Joan Talarn, o la alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuán, que se suman así a los más de 740 militantes que han firmado el texto. De su lado, el expresidente de ERC Oriol Junqueras defendió que en el partido “no sobra nadie” y sostuvo que “los trapos, sean sucios o limpios, siempre es mejor lavarlos y tenderlos en casa”.