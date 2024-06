Ayuso otorga un galardón a Javier Milei y el Gobierno la acusa de 'deslealtad institucional'

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Una nueva visita a Madrid del presidente de Argentina, Javier Milei, ha abierto un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno central y el Ejecutivo madrileño, después de que Isabel Díaz Ayuso haya decidido condecorarle en medio del conflicto diplomático entre Moncloa y la Casa Rosada. El mandatario argentino estará hoy por segunda vez en España tras las tensiones de su última visita, que acabaron con la retirada por parte de las autoridades españolas de su embajadora en Argentina después de que Milei llamara “corrupta” a la mujer de Pedro Sánchez en un acto de Vox. Tal y como ocurrió en esa primera visita, Milei no mantendrá ningún encuentro oficial con el Gobierno, como suele ser habitual en las visitas de dirigentes extranjeros, lo que el Ejecutivo tildó ayer de “sorprendente y anómalo”. Sin embargo, Milei, que en un principio venía a recibir el premio del Instituto Juan de Mariana por la defensa de las ideas de la libertad, sí se reunirá con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que le entregará la medalla internacional de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno madrileño justificó ayer el premio por “los vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos” de Argentina con la región. Además, Ayuso reivindicó que su Ejecutivo no tiene “la culpa” de que el presidente argentino haga un viaje institucional a España y no se reúna con el Gobierno que ha provocado “una crisis democrática y que insulta constantemente”. El Gobierno, sin embargo, consideró que esto es un acto de “deslealtad institucional” por parte de la presidenta madrileña, ya que esta no ha comunicado el encuentro, y porque según el Ejecutivo central, Milei “ha mostrado una actitud reiterada de búsqueda de la confrontación y la ofensa a nuestras instituciones y a nuestra democracia”. Así, varios ministros cargaron contra la decisión de Ayuso. La de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, criticó que se entregue una medalla a “quien está empobreciendo un país, recortando y dilapidando todos los derechos sociales” y para el titular de Cultura, Ernest Urtasun, es “del todo deleznable que se premie a personajes así”.Por su parte, desde Génova enmarcaron en la normalidad y en las competencias autonómicas que tiene Isabel Díaz Ayuso la reunión con Milei. “No entendemos cuál es la noticia y por qué el Gobierno quiere ampliar esa brecha con un país hermano”, señalaron desde el PP.

Rechazada una denuncia por las muertes en las residencias

El Tribunal Supremo ha archivado una denuncia contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la muerte de 7.291 personas en las residencias de la región durante la pandemia de la Covid-19. La Sala de lo Penal del alto tribunal inadmitió ayer una denuncia presentada por un particular contra la presidenta madrileña por supuestos delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, derecho a tratamiento médico y delito de prevaricación con la agravante de premeditación. El Tribunal explicó que la denuncia no puede prosperar al estar planteada en unos términos genéricos e indeterminados, y requerirse, en sede penal, “vincular el fallecimiento de concretas personas con concretas medidas o decisiones adoptadas por la persona denunciada”, lo que en la denuncia no se precisa. Con todo deja claro que el archivo no es “un aval a las políticas sanitarias que se aplicaron”.