Milei y Ayuso cargan contra Sánchez y el “socialismo que arruina vidas”

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, entregó ayer la medalla internacional de la Comunidad de Madrid al presidente de Argentina, Javier Milei, en un polémico acto marcado por el conflicto diplomático entre la Moncloa y el Gobierno argentino, y en el que el mandatario argentino aprovechó para cargar contra Pedro Sánchez y el socialismo. La dirigente popular elogió la “defensa de la libertad” de Milei, y destacó la “gran alianza” con Argentina para cuidarse de los “proyectos liberticidas”. “La libertad se defiende ejerciéndola, por eso recibes esta medalla”, afirmó al dar la condecoración al presidente argentino.

De su lado, Milei, que entró a la sede del Gobierno madrileño entre gritos de “Libertad” de una multitud de gente que aguardaba su llegada, alertó de los “riesgos” y la “decadencia” del socialismo. “No dejen que el socialismo les arruine la vida”, añadió, antes de cargar contra el presidente español, Pedro Sánchez, de quien dijo que “a pesar de haber estudiado economía, o no entendió o le gusta mucho llevarse puestos los españoles”. El acto institucional se llevó a cabo en un clima de fuerte tensión diplomática entre Argentina y España derivado de la visita de Milei en mayo, cuando el presidente argentino tildó de “corrupta” a la mujer de Sánchez en un acto de Vox. La vicepresidenta primera del Gobierno español, María Jesús Montero, sostuvo ayer que Ayuso entregó la medalla a Milei “para plantear una pelea con el Gobierno de España, una provocación en toda regla”, al tiempo que remarcó “el silencio atronador” del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la decisión de Ayuso.Además, la portavoz del Ejecutivo central, Pilar Alegría, advirtió de que la dirigente popular “se salta claramente cualquier línea de lealtad e institucionalidad” con la celebración de este acto, y añadió que “además está incumpliendo la ley”. Desde Moncloa avisan de que según una ley aprobada durante el gobierno de Mariano Rajoy, los Ejecutivos autonómicos están obligados a comunicar a Exteriores de cualquier atención a un mandatario extranjero, algo que Ayuso no ha hecho. Los ministros de la Presidencia o Interior, Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska, también criticaron a Ayuso. Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, enmarcó en la “normalidad” el reconocimiento a Milei, y se limitó a subrayar que Génova “respeta” las decisiones que toman los presidentes autonómicos en el marco de sus competencias. Además, aseguró que el presidente argentino no pidió verse con Feijóo.