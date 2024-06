Tres muertes violentas y un hombre ahogado en una verbena de Sant Joan con 55 arrestos

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Tres personas fallecieron de forma violenta en Girona y Barcelona y una cuarta murió ahogada en una playa de Sitges durante la tradicional verbena de Sant Joan, que se saldó con la detención de 55 personas en diversos municipios, once de ellas por violencia de género. En Girona, una pelea entre clanes familiares en el barrio de la Font de la Pólvora acabó con un hombre de 48 años y una mujer de 42 fallecidos, y otras dos personas, una de ellas menor, heridas de gravedad. Al parecer, sobre las once de la noche, una discusión protagonizada por dos vecinas terminó con un tiroteo en el que se habría empleado un subfusil AK-47, es decir, un arma de guerra. Un hombre y una mujer fallecieron a causa del tiroteo. Además, ella, una empleada municipal que trabajaba como cocinera en un centro de acogida, fue arrollada por uno de los dos coches que tras la refriega se dieron a la fuga.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital Josep Trueta de Girona en coches particulares de los familiares. Una vez ingresados los heridos, decenas de familiares y amigos de los afectados intentaron acceder por la fuerza en el área de Urgencias del centro, lo que llevó a los Mossos d’Esquadra a enviar dotaciones de la división antidisturbios ARRO. Los agentes tuvieron que cargar para evitar que los congregados accedieran más allá del vestíbulo, y dos policías resultaron heridos. Los Mossos mantuvieron ayer la presencia policial en el hospital, aunque no hubo altercados. La Policía catalana buscaba ayer al autor del tiroteo, que huyó del barrio por temor a represalias, y amigos y familiares de las víctimas fueron al domicilio del supuesto agresor y causaron destrozos en su interior.Entretanto, un joven de 26 años murió tras ser degollado por otro hombre tras resistirse a un intento de robo en Barcelona, y posteriormente la Guardia Urbana detuvo al presunto asesino. El crimen tuvo lugar en el barrio de la Barceloneta, uno de los puntos más concurridos en la verbena en la ciudad condal.En Sitges, un hombre de 55 falleció ahogado en la playa de la Ribera de la localidad, mientras que otra mujer resultó herida en estado menos grave cuando ambos intentaban rescatar a otras dos personas que no podían salir del agua. Los Mossos detuvieron durante la noche a 55 personas en toda Catalunya, once por violencia de género, en una verbena que se desarrolló casi sin incidentes en las comarcas leridanas (ver página 29).

Casi 60 toneladas de basura retirada tras los festejos en Barcelona

Unas 70.000 personas celebraron la verbena de Sant Joan en las playas de Barcelona, por debajo de las 80.000 registradas el año pasado, en un festejo que dejó como consecuencia la recogida de 57 toneladas de residuos, 27 de ellas envases y otras cuatro de cristal. A las siete de la mañana, la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra desalojaron las playas para que los 350 miembros de los servicios de limpieza municipal pudieran operar con comodidad y dejar la arena limpia para los primeros bañistas.Los tradicionales festejos por la verbena se extendieron a otras zonas de España como la Comunitat Valenciana. Los servicios de limpieza del ayuntamiento de València retiraron 70 toneladas de residuos y cenizas de las playas de la ciudad. Mientras, en Cádiz, los operarios retiraron un total de 45 toneladas de residuos que se habían acumulado en la arena de las playas de la ciudad.