Sánchez cancela actos de su agenda durante dos días por motivos personales

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha cancelado algunos actos de su agenda durante dos días por motivos personales, según la Moncloa. Sánchez ha asistido a la sesión de control en el Congreso que ha tenido lugar este miércoles, pero este martes por la noche no hizo acto de presencia a la entrega de los premios Pymes a Barcelona, un acto organizado por PIMEC, y este miércoles no intervendrá tampoco en el Foro Económico y Social Mediterráneo que tiene lugar en Valencia. No está claro si la cancelación afectará también a su agenda del jueves, y en todo caso está previsto que el presidente español reanude su actividad el viernes.