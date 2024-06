La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide aplicar la amnistía a los CDR acusados de terrorismo de 'la operación Judas'

Publicado por agències Verificado por Creado: Actualizado:

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha pedido este jueves aplicar la ley de amnistía a los CDR acusados de terrorismo de 'la operación Judas'. Según ha indicado la teniente fiscal Marta Durántez en la vista previa al juicio que ha tenido lugar en Madrid, pueden ser incluídos teniendo en cuenta que los hechos y las fechas entran dentro del radio de aplicación de la norma. El Ministerio Público, que había pedido hasta veintisiete años de prisión para algunos de los encausados en su escrito de acusación, apuesta ahora por declarar "extinguida la responsabilidad penal" y el sobreseimiento de las actuaciones del caso. Con este paso, la Fiscalía cumple el criterio impuesto por la Fiscalía General del Estado, favorable a la aplicación de la amnistía.

Les defensas, a favor de la amnistía

En los turnos de intervención que han abierto la vista, las defensas de los CDR han argumentado que se les puede aplicar la amnistía teniendo en cuenta que los hechos por los cuales se los acusa entran dentro del ámbito temporal y temático de la norma. "Es indudable", ha aseverado al letrado Carlos Hurtado. Asimismo, ha recordado que no se dan ninguna de las exclusiones que prevé la ley, como sería la tortura, la muerte o el terrorismo con violación de los derechos humanos. También han pedido levantar todas las cautelares y eliminar los antecedentes policiales de los acusados.

Por su parte, el letrado Xavier Monge ha resaltado que, con la ley en la mano, queda claro que los hechos investigados "encajan perfectamente" en la amnistía. "Es difícil defender que se haya producido ninguna vulneración de un derecho humano, más todavía cuando no se hace ninguna acusación por ningún delito por el derecho a la vida, la integridad física o la dignidad humana. Tampoco se pide ninguna responsabilidad civil, por qué no ha habido ningún daño", ha manifestado.

La pregunta es: ¿ha habido alguna víctima? No. ¿Hay alguna acusación particular? No, la que hay es particular. ¿Se ha solicitado alguna responsabilidad civil? Tampoco. ¿Por qué? Porque no hay ninguna víctima", ha afirmado por su parte al letrado David Aranda. Asimismo, ha recordado que las organizaciones de defensa de las víctimas del terrorismo en Cataluña constan víctimas de ETA o DAESH, pero ninguno de los CDR.

La acusación popular niega la ley

La acusación popular –que representaba organizaciones como Vox o la entidad 'Dignidad y Justicia', entre otros– se ha quedado sola defendiendo que la amnistía no se puede aplicar al caso de 'la Operación a Judas'. "Pedimos que se acuerde la no aplicación y se declare la incompatibilidad de la ley con el derecho europeo y la Constitución", ha remarcado el abogado Juan Ignacio Fuster Fabra. Finalmente, ha concluido agradeciendo a los cuerpos de seguridad y la Justicia que "evitara" que se llegara a producir ningún atentado por parte de los CDR.