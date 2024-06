PSOE y PP aceleran la reforma del CGPJ, que quieren aprobar en julio

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

PSOE y PP quieren acelerar la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pactada el martes, y registraron ayer el texto en el Congreso con la previsión de que la Cámara lo apruebe antes del 23 de julio, el último pleno previsto antes del paro veraniego. Según consta en el pacto entre ambos partidos, existe el compromiso de aprobar la proposición de ley del Poder Judicial, los nuevos candidatos a vocales y el candidato a la vacante del Tribunal Constitucional de forma simultánea. En este contexto, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, informó ayer a los portavoces parlamentarios de que el pleno se reunirá los próximos 4, 11, 17 y 23 de julio. Según confirmaron fuentes de la Cámara, el día 4 se votaría la toma en consideración de la norma, el día 11 se haría el debate de enmiendas a la totalidad y el 23 se votarían los nombramientos y el texto definitivo de la normativa del CGPJ. El texto se enviaría luego al Senado, que según este calendario dará el visto bueno el día 31.

Con la suma de sus votos, el PP y el PSOE tienen asegurado superar todas las votaciones en las distintas fases del procedimiento parlamentario y tienen comprometido que no se aceptará ninguna enmienda que no lleve la firma de los dos partidos.Tras el acuerdo alcanzado el martes, el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, sostuvo que ahora “hay que avanzar” en “despolitizar la justicia plenamente”, con especial atención a los nombramientos que afrontará el futuro órgano de gobierno de los jueces.Entretanto, PSOE y PP volvieron a lanzarse ayer reproches en el Congreso tras haber cerrado el día anterior el pacto por el CGPJ. El presidente español, Pedro Sánchez, sostuvo que “ojalá este sea el primero de otros muchos acuerdos” y dijo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: “Bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución”. A su vez, el popular aseguró que él ha cumplido con su “deber” y exigió la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por “sus escándalos”.Por su parte, ERC, Junts, Bildu, PNV y Podemos lamentaron que el acuerdo no supone ningún avance porque no refleja la pluralidad del Congreso.