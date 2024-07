La ultraderecha de Le Pen gana la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El partido de ultraderecha Reagrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen logró ayer una histórica victoria en la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas ante la que el presidente, Emmanuel Macron, así como los líderes del centro y la izquierda, hicieron un llamamiento a la unidad para evitar que la formación ultra logre la mayoría absoluta en la segunda vuelta, cuyas votaciones se harán el próximo domingo.

El partido de Le Pen logró un 34% de los votos, con el 63% escrutado al cierre de esta edición, claramente por delante del Nuevo Frente Popular de izquierdas (NFP) y del bloque macronista. El bloqueo de la página web del Ministerio del Interior a partir de ese punto impidió la actualización de los datos oficiales. Las estimaciones de voto daban alrededor del 28% al NFP, un 20-22% a la mayoría saliente de Macron y en torno al 9-10% a la derecha tradicional de Los Republicanos. Problemas en el escrutinio aparte, la gran mayoría de los 577 escaños que conforman la Asamblea Nacional gala se decidirán en la segunda vuelta. La jornada estuvo marcada por la alta participación, de un 67,5%, 20 puntos superior a la de las legislativas de 2022 (47,51%), lo que lo convierte en la primera vuelta con más participación desde 1981.El candidato de ultraderecha, Jordan Bardella, calificó de “inapelable” su victoria y Marine Le Pen pidió una participación masiva para la segunda vuelta. Por su parte, el líder de la formación izquierdista La Francia Insumisa (LFI), Jean Luc Mélenchon, uno de los miembros del Nuevo Frente Popular, anunció que su formación retirará a candidatos en la segunda vuelta si eso ayuda a que no salga elegido un candidato de la ultraderecha (ver desgloses). Por su parte, Macron hizo un llamamiento para formar rápidamente “una amplia unión claramente democrática y republicana para la segunda vuelta”, a fin de frenar a la ultraderecha. Las palabras de Macron se interpretaron como una consigna para que los candidatos que se hayan clasificado en tercera posición en las diferentes circunscripciones se retiren y pidan el voto para evitar el triunfo de los de la ultraderecha. El primer ministro, Gabriel Attal, reiteró el mensaje de Macron de lo que se trata es de “impedir a RN que tenga una mayoría absoluta” con “su proyecto funesto”. En la misma línea, el expresidente socialista François Hollande, jefe del Estado entre 2012 y 2017, reclamó “una unión lo más amplia posible” para que todos los electores, “más allá de la izquierda”, defiendan así los valores de la República Francesa y consideró que Macron “parece haberse desvanecido”. En cambio, el partido conservador Los Republicanos (LR), que ha saltado por los aires a causa de la alianza con el RN de su presidente, Éric Ciotti, no quiso decantarse por ninguno de los bloques y pidió el voto para sus candidatos o no ejercerlo.

“Ahora es el momento de empezar con la recuperación de Francia”

La líder de la ultraderechista Agrupación Nacional, Marine Le Pen, agradeció ayer por la noche los votos e hizo un llamamiento a lograr una mayoría absoluta en la segunda vuelta. “Necesitamos una mayoría absoluta. Una participación tan elevada da una fuerza particular al voto”, destacó Le Pen. Así, pidió poner en marcha “la recuperación de Francia”. “Les pido que se unan a la coalición de libertad, seguridad y fraternidad. ¡Movilízate para que gane el pueblo!”, espetó. También se congratuló de “haber borrado por completo” al bloque que lidera Macron.

“Instrucción sencilla: ni un puesto más para Agrupación Nacional”

“Nuestras instrucciones son sencillas: ni un puesto más para Agrupación Nacional”, afirmó Jean Luc Mélenchon. Tanto el líder de Francia Insumisa, como Olivier Faure del Partido Socialista, que son las dos principales formaciones del Nuevo Frente Popular de izquierdas, anunciaron ayer mismo que retirarán sus candidaturas en la segunda vuelta en las circunscripciones con riesgo de victoria de la extrema derecha. Estamos ante un resultado histórico, por primera vez, la extrema derecha puede gobernar”, lamentó Faure, que con Melénchon llamaron a la movilización.