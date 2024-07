Dos hermanas se suicidan antes de ser desahuciadas en Barcelona

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Dos hermanas de 54 y 64 años se suicidaron ayer precipitándose al vacío por un patio interior horas antes de ser desahuciadas de su domicilio ubicado en la calle Navas de Tolosa del barrio de Sant Andreu de Barcelona.

La demanda de desahucio se produjo por un propietario particular en mayo de 2023, y en el momento de la presentación de la demanda, la parte demandada –que era una tercera subarrendataria– llevaba desde el mes de marzo de 2021 sin realizar ningún pago, acumulando en el momento que se presenta la demanda una deuda de más de 9.000 euros.“El procedimiento se tramita en rebeldía al no personarse nadie en la causa y se dicta ejecución de la sentencia el mes de enero de 2024, fijando para este lunes la fecha de lanzamiento”, explicaron fuentes judiciales.Las dos mujeres dejaron de pagar el alquiler en 2021, justo cuando falleció su madre tras contraer el covid, lo que ayer hacía presumir entre los vecinos del barrio que la pensionista era la única con ingresos en la casa y con su muerte nadie volvió a pagar el alquiler.El caso era desconocido para las oenegés de ayuda a la vivienda, con las que nunca se pusieron en contacto, pero también para la gente del barrio, pues las hermanas no parecían haber compartido con nadie la situación que las ha llevado a poner fin a su propia vida.Núria, la mayor de las dos, era la única que salía de casa, para hacer recados e ir a la compra, y era también la única que tenía nombre propio para los vecinos, pues la más joven llevaba “años sin salir a la calle”, aseguraron.Las fuentes judiciales detallaron que, en este caso, no existía ningún informe de vulnerabilidad de las dos fallecidas por imposibilidad de realizarlo por parte de los servicios correspondientes del ayuntamiento de Barcelona, ya que intentaron contactar con las víctimas varias veces sin lograrlo. Fuentes del consistorio explicaron que hasta “dejaron mensajes”, pero nunca pudieron contactar con los inquilinos, y que a pesar de no obtener respuesta, la intención de los profesionales era asistir al lanzamiento de ayer, programado para las 11 de la mañana.