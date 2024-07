Juvillà rechaza ser amnistiado y lleva su condena a Estrasburgo

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Pau Juvillà rechaza ser amnistiado. El exdiputado de la CUP en el Parlament y exedil en la Paeria anunció ayer en una rueda de prensa ante los juzgados del Canyeret su negativa a acogerse a esta medida y explicó que ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo contra España por vulneración de su “libertad ideológica y libertad de expresión”.

El pasado febrero, el Tribunal Supremo confirmó la condena de seis meses de inhabilitación y multa de 1.080 euros por no quitar los lazos amarillos en la ventana de su despacho de la Paeria en la campaña de las elecciones generales de abril de 2019, cuando era edil de la CUP. La defensa de Juvillà presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que, según explicó su abogado, Carles López, fue inadmitido a trámite. Paralelamente, “el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya nos pidió que nos pronunciáramos sobre la posibilidad de acogernos a la amnistía. Y nos hemos opuesto, porque la sentencia ya está ejecutada y porque podía ocasionar una pérdida de oportunidad ante la demanda que hemos presentado ante las instancias europeas”, dijo el letrado. Pau Juvillà espera que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicte “una sentencia contra España, que establezca precedente y eso no vuelva a ocurrir nunca más”, Por su parte, Dani Cornellà, diputado de la CUP en el Parlament, reclamó que los policías que “infligieron agresiones queden exentos de la amnistía. En ningún caso se contempla en la ley el delito de maltrato o tortura que infligieron”, afirmó. Por su parte, la Audiencia de Lleida ya trabaja en la aplicación de la amnistía en casos en la demarcación, como avanzó SEGRE el pasado viernes. Uno de ellos es el caso, pendiente de juicio, en el que hay un agente de la Policía Nacional acusado de agredir a Enric Sirvent durante el 1-O en el Centre Cívic de la Mariola. Presumiblemente las acusaciones se opondrán. La norma beneficiará a una sesentena de leridanos. En cambio, el Tribunal Supremo acordó ayer no aplicar la amnistía a Carles Puigdemont y mantiene la orden de arresto (más información en la página 21).