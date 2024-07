Las tensiones en el macronismo debilitan el frente contra Le Pen

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Tras la amplia victoria de la ultraderecha lepenista del domingo, el ‘cordón sanitario’ que ha servido para frenarla en anteriores segundas vueltas se debilita por las condiciones que parte del macronismo pone para apoyar a candidatos izquierdistas en la definitiva cita electoral del domingo, 7 de julio. “Ni un voto ha de ir a la extrema derecha”. El mensaje del presidente francés, Emmanuel Macron, se ha interpretado de manera diferente en su propio campo, cuya consigna de voto se antoja decisiva para evitar que la ultra Agrupación Nacional (RN) forme gobierno apoyado por una mayoría absoluta en la Cámara Baja. Macron, que ya había dado esa consigna el domingo, pero con matices, intentó ser más explícito ayer, en un mensaje publicado por los medios locales. “No debemos olvidar de que en (las presidenciales) de 2017 y en 2022, la izquierda llevó ese mensaje (contra la extrema derecha). Sin ellos (los progresistas), yo no estaría aquí”.

El sistema electoral francés, que funciona a dos vueltas y que permite clasificarse a la definitiva ronda a las listas que tengan al menos de un 12,5% los votos del total de inscritos de una participación, genera un auténtico rompecabezas político.En torno a 300 duelos triangulares, que normalmente enfrentan al RN, con la coalición de izquierda Frente Popular y la coalición macronista, serán decisivos para saber si la formación de Marine Le Pen alcanzará los 289 diputados que dan la mayoría absoluta y que serviría para imponer a Macron una cohabitación con Jordan Bardella como primer ministro.Por ello, los cuarteles generales de los partidos han empezado a echar cuentas. El Frente Popular, que incluye a la contestataria La Francia Insumisa (LFI), el Partido Socialista (PS), los Verdes y los Comunistas, anunció que retirará a sus candidatos peor colocados que permitan la victoria de otra fuerza que no sea el RN.Sin embargo, la consigna de Macron, no ha calado del todo entre sus propios rangos y sus aliados, especialmente entre los dirigentes salidos de los conservadores Los Republicanos (LR), que piden no votar a un candidato del LFI de Jean-Luc Mélenchon, partido al que no consideran del arco republicano por sus críticas a Israel y sus invectivas contra la policía.Mientras, el líder del partido Los Republicanos, Éric Ciotti, denunció que tanto Macron como Mélenchon están sellando una alianza “contra natura”.

Bardella: ‘Somos la ruptura tranquila frente a los incendiarios’

El presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, publicó ayer una carta a los franceses para pedir el voto de cara a la segunda vuelta de las elecciones legislativas, alegando que la formación ultraderechista representa la “ruptura tranquila” del actual statu quo frente a los “incendiarios” del Nuevo Frente Popular de izquierdas, a los que considera “agentes del caos”. La coalición entre Agrupación Nacional y los Republicanos obtuvo el domingo más de un 33% de los votos.