Rovira niega la división en Esquerra: “No hay sectores”

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, aseguró ayer que se ha abierto un expediente para investigar la responsabilidad de la campaña impulsada contra Ernest Maragall desde las filas de la propia formación durante las elecciones municipales, caso que desmarca de un enfrentamiento entre distintos sectores del partido “porque en Esquerra no existen”. En un mensaje en X, Rovira informó de que “se ha abierto un expediente en el canal ético y las personas responsables están trabajando”. En el marco de esta investigación se ha citado a declarar el lunes al exdirector de comunicación del partido durante marzo de 2023, Tolo Moya. Para Rovira, ayudará a “determinar los hechos y, si es necesario, las sanciones correspondientes”. “Y esto no va de sectores porque en Esquerra no existen. El rovirismo no existe. Mi labor hasta el Congreso Nacional es la de garantizar las condiciones de democracia interna para que todo el mundo pueda opinar, participar y decidir en términos de igualdad. Somos republicanos”, aseveró la secretaria general de la formación, después de que la polémica haya agudizados el choque entre los partidarios de Rovira, que quieren un nuevo liderazgo en el partido, y los partidarios de Oriol Junqueras. Diversas voces de Esquerra habían pedido a la dirección del partido que depure responsabilidades tras conocerse que los carteles contra Maragall salieron de la propia formación. Según informó el Ara, tras su difusión estaba un militante de la Anoia en contacto directo con la cúpula de comunicación de ERC, que dirigía Moya, e informó de lo sucedido a la dirección del partido cuando se vio cercado por la investigación policial. En los citados carteles, el lema Fuera el alzhéimer de Barcelona acompañaba la imagen del entonces alcaldable junto a la de su hermano, Pasqual Maragall, que padece esta enfermedad. El pasado lunes, Junqueras, entonces al frente de ERC, aseguró que no tuvo conocimiento de los carteles hasta el pasado 10 de junio (el día en el que renunció a la presidencia de la formación).