Sin amnistía ni inmunidad, el Supremo podría reactivar la euroorden contra Puigdemont

La decisión del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena de no amnistiar el delito de malversación al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont despeja el camino al juez para activar una orden europea de detención y entrega, más aún cuando el dirigente de Junts ha perdido su blindaje parlamentario al dejar de ser eurodiputado. El revés del alto tribunal complica ya no solo un eventual retorno a Catalunya, aunque el expresident insiste en que su intención es volver si hay un debate para su investidura a pesar de las consecuencias que pueda acarrearles, sino su futuro en Europa, porque nada impide al magistrado dictar una nueva euroorden contra él.

Según fuentes jurídicas, cuando Puigdemont recogió su acta de diputado del Parlament el pasado 10 de junio, perdió su condición de eurodiputado y su inmunidad parlamentaria. Esto es así porque, según aclaran, es incompatible ostentar ambos escaños y en este caso prevalece el último que haya recogido. Sin embargo, otras fuentes discrepan de esta interpretación y explican que el expresident perderá su blindaje europeo el próximo día 16 cuando se constituya la Eurocámara y deje de ser eurodiputado a todos los efectos.Sea como fuere, sin la cobertura de la amnistía ni el blindaje que le otorgaba su escaño en Estrasburgo, su posición procesal en Europa vuelve a la casilla de salida. Por eso, las fuentes aseguran que el juez no tiene ningún obstáculo para dictar una euroorden, si bien precisan que no puede actuar de oficio, sino a instancias de una parte y, a la vista de la posición de la Fiscalía y la Abogacía con la amnistía, es posible que la petición de dictar una nueva orden europea viniera solo de Vox. De hecho, la formación ultra, que ejerce de acusación popular, ya ha avanzado su intención de solicitar al Alto Tribunal que active la orden de detención europea contra el expresident.Si bien es cierto que la justicia belga, país en el que ha establecido su base de operaciones desde Waterloo, no ha puesto las cosas fáciles para su entrega a España, lo cierto es que la alemana sí accedió en julio de 2018 a extraditarle solo por la malversación y no por rebelión ni sedición, lo que hizo que Llarena rechazara la entrega. Desde entonces, las circunstancias han variado. En enero de 2023, el juez recibió un espaldarazo cuando el Tribunal de Justicia de la UE limitó las opciones de la Justicia belga para rechazar las euroórdenes emitidas por España. Y el mismo mes, Llarena aplicó la derogación del delito de sedición a Puigdemont, que era el principal escollo para una extradición, pero mantuvo la malversación, un delito que cuenta con un precedente en contra del expresident en Alemania.A la espera de lo que pueda ocurrir, Puigdemont solicitó ayer a la magistrada del Tribunal Supremo Susana Polo, que instruye la causa por terrorismo de Tsunami Democràtic, que le aplique la amnistía porque los hechos que se le atribuyen están amparados por la nueva ley, toda vez que no ha se causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos. Además, recuerda que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya se ha pronunciado a favor de que se les aplique la normativa.

La Eurocámara deja por ahora sin escaño a Toni Comín

El Parlamento Europeo ha decidido dejar por ahora vacante el escaño del candidato de Junts, Toni Comín, después de que la Junta Electoral Central (JEC) publicara la lista de eurodiputados españoles donde no figuraba el dirigente independentista por no haber acatado la Constitución. La Eurocámara tomará una decisión definitiva sobre Comín después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emita una nueva sentencia sobre la necesidad imprescindible de jurar la Carta Magna española por obtener la condición de eurodiputado. A juicio de la Junta Electoral Central, acatar la Constitución es un requisito imprescindible. Sin embargo, una sentencia de 2019 relativa al caso de Oriol Junqueras, que no pudo hacerlo por estar en prisión, estableció que los eurodiputados gozan de sus prerrogativas desde que son elegidos. Tras las elecciones de 2019, la lista definitiva de la JEC de eurodiputados no incluía ni a Puigdemont ni a Comín -tampoco a Junqueras- por, precisamente, no haber jurado la Constitución. El entonces presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, no les reconoció como eurodiputados, aunque posteriormente, en diciembre de 2019, ambos miembros de Junts tomaron el escaño. Este cambio respondió a la decisión del nuevo presidente, David Sassoli, quien tuvo en cuenta la sentencia del TJUE sobre Junqueras.

Piden aplicar la ley a la Mesa de Torrent

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que amnistíe a los exmiembros de la Mesa del Parlament Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado, juzgados y absueltos del delito de desobediencia por admitir a trámite una propuesta de resolución a favor de la independencia y contra la monarquía. Los cuatro fueron absueltos en el 2022 por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, pero la Fiscalía presentó recurso ante el Supremo para que se repitiera el juicio. A la espera de la deliberación del Alto Tribunal, ahora la Fiscalía ha pedido la amnistía.

Rechazan amnistiar a un joven por una pelea

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha denegado la amnistía a un joven condenado por los disturbios durante las fiestas de la Mercè de Barcelona del 2021. Considera que sus actos no estaban enmarcados en una movilización independentista, como requiere la ley de amnistía, sino en una fiesta popular que acabó con enfrentamientos con la policía. El Tribunal sí ha amnistiado a un joven condenado por llevar sustancias explosivas en las movilizaciones contra el Consejo de Ministros en Barcelona en 2018.

Registrada la querella contra el juez Aguirre

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya registró ayer la querella presentada por el expresident Carles Puigdemont; el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, y el abogado Gonzalo Boye contra el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, por prevaricación y malversación.

El Constitucional estudia los votos delegados

El Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de amparo interpuesto por Vox contra la admisión del voto delegado de los diputados Carles Puigdemont y Lluís Puig.