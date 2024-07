Los laboristas aspiran a lograr una 'supermayoría' no vista en 2 siglos

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Más de 46 millones de británicos estaban ayer llamados a las urnas para escoger a los 650 miembros que conformarán la cámara de los comunes. Los colegios electorales estuvieron abiertos desde las siete de la mañana hasta las once de la noche (hora catalana) y al cierre de esta edición apenas empezaban a conocerse los primeros resultados oficiales, que no se esperan que sean definitivos hasta hoy mismo. Las últimas encuestas pronosticaban un “cambio de ciclo” con un partido laborista que aspiraba, no solo a por primera vez en 14 años quebrantar la hegemonía conservadora que se ha impuesto en todas las elecciones desde que llegaron al poder en plena crisis financiera, sino a lograr unos resultados sin precedentes desde el año 1.832. Hasta el actual primer ministro y líder del partido conservador, Rishi Sunak, daba ayer por hecha la derrota de los tories y animaba al electorado a acudir a las urnas precisamente para evitar esta “supermayoría laborista”. Mientras, el principal favorito para tomar el relevo al frente del 10 de Downing Street, el líder de laborista Keir Starmer, instó a acudir a las urnas para logar “el cambio”.

Los ciudadanos del Reino Unido eligen a los diputados de la cámara de los comunes por cada uno de los 650 distritos: 543 por Inglaterra, 57 por Escocia, 32 por Gales y 18 por Irlanda del Norte. Este equilibrio ha cambiado respecto a las elecciones del 2013 en favor de los ingleses y en detrimento de los galeses, que han perdido 8 escaños en la cámara a los comunes. El voto es uninominal, es decir, que se elige a un diputado por circunscripción. Por lo que el de ayer también se esperaba que fuera un día clave para los independentistas escoceses del SNP, inmersos en una profunda crisis interna, y para el ultraconservador Nigel Farage, quien con su nuevo partido pretendía seducir a una parte del electoral de los tories.