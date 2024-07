“Solo Dios puede impedirme ser candidato”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos y candidato demócrata a la reelección, Joe Biden, insiste en que seguirá en la carrera para seguir en la Casa Blanca pese a las dudas que se han generado en las últimas semanas sobre su estado de salud y sus lapsus.

En una entrevista exclusiva en la televisión ABC, Biden dijo que sólo abandonará “si baja Dios todopoderoso y me lo pide”. “Y Dios no bajará”, insistió. Biden reiteró que su actuación en el debate con Donald Trump fue sólo un “episodio malo” derivado del cansancio provocado por sus viajes y un “mal resfriado” y remarcó que cree que él es el mejor candidato para el cargo. Además, Biden rechazó someterse a una evaluación médica independiente que incluya tests cognitivos y compartir sus resultados. En este sentido, insistió en que siempre viaja a todas partes con un equipo de médicos de la Casa Blanca que “no dudan” en decirle cuando algo no va bien. El presidente y candidato a la reelección también negó que sus aliados demócratas puedan pedirle abandonar. “No va a pasar”, aseguró. El demócrata defendió los “logros” de su mandato, citando la elaboración de un plan de paz para Oriente Próximo que, dijo, “está llegando a buen puerto”, la ampliación de la OTAN o la mejora de la economía. “He hecho todo lo que decían que no se podía hacer”, afirmó. Por su parte, el expresidente de EEUU Donald Trump bromeó sobre las dudas que está suscitando su rival de cara a las elecciones presidenciales de noviembre y le pidió que siga en campaña a pesar de los llamamientos para que se retire. “El corrupto de Joe Biden debería ignorar a los muchísimos críticos que tiene y seguir adelante, con presteza y contundencia, con su poderosa campaña”, escribió en su red Truth Social.