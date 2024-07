El TSJC pide llevar al Constitucional la posible amnistía a Juvillà y Solé

Juvillà no ha solicitado la amnistía, en espera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. - ACN

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado diez días a las partes de tres causas diferentes para que se pronuncien sobre la idoneidad de presentar cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) antes de aplicar la ley de amnistía al expresident Quim Torra, el exalcalde de Agramunt, exdiputado y exconseller de Exteriores Bernat Solé y el exdiputado y exconcejal de la CUP en Lleida Pau Juvillà, que renunció a solicitar que se le aplicara la medida de gracia. Además, en el caso de Torra, también abre la puerta a presentar una cuestión prejudicial frente al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Los magistrados tienen dudas sobre la constitucionalidad de la ley, por lo que de momento no se la aplicará. El tribunal dice que todos los hechos se pueden vincular a la amnistía, pero tiene dudas sobre si la propia ley vulnera preceptos constitucionales como la seguridad jurídica, la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos, la igualdad de los ciudadanos frente a la ley o los principios europeos de separación de poderes.

En los tres casos las condenas que les fueron impuestas ya han sido cumplidas, por lo que la amnistía solo les ayudaría a borrar su antecedentes penales. Torra fue condenado en 2019 a un año y medio de inhabilitación por no descolgar una pancarta a favor de los políticos presos. Juvillà fue inhabilitado seis meses por no descolgar unos lazos amarillos de su despacho en la Paeria, pena extinguida el pasado mayo. Solé fue inhabilitado en el 2021 durante un año por el 1-O.

Rechazan aplicarla a Mas por haber cumplido su pena

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha denegado la aplicación de la ley de amnistía al expresident Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsellera de Educación Irene Rigau por la preparación de la consulta independentista del 9-N del 2014. El tribunal considera que no se puede amnistiar una pena que ya se ha cumplido, como es su caso, y cuyos antecedentes penales ya han quedado cancelados por el transcurso del tiempo antes de la nueva ley. Mas fue condenado a 13 meses de inhabilitación, Ortega, a nueve meses, y Rigau, a seis meses, por desobediencia en el Tribunal Constitucional. Fiscalía y defensas habían reclamado que se les aplicara la amnistía. En su breve auto, los magistrados dicen tener dudas sobre la constitucionalidad de la ley, pero antes de eso ya consideran que no se puede aplicar en el caso concreto porque las penas ya se han cumplido y los antecedentes quedaron cancelados en julio de 2020.Por otro lado, el Tribunal Supremo tenía previsto estudiar ayer la aplicación de la amnistía a los desórdenes públicos Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Josep Rull y Joaquim Forn, pero al cierre de esta edición no se había pronunciado.

La ley ha beneficiado en un mes a 74 personas, 50 de ellas policías

La ley de amnistía cumple hoy un mes de vigencia y ya se han beneficiado plenamente al menos 74 personas, 50 de las cuales son policías –46 policías nacionales y cuatro mossos–, 20 manifestantes independentistas y cuatro cargos públicos. El grueso de las amnistías se han concedido en los juzgados de Barcelona, tanto por los policías que agredieron a votantes el 1-O como manifestantes independentistas procesados por altercados posteriores. En las demarcaciones de Lleida y Tarragona no consta ninguna persona amnistiada, mientras que en Girona solo constan dos, ambos cargos públicos.

Wagensberg prevé volver “el sábado o antes” junto a Rovira

El diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg, que vive en Suiza por las consecuencias judiciales del procés, prevé volver a Catalunya el “sábado o antes” junto a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, después de que el Tribunal Supremo archivara el martes el “caso Tsunami” contra él y el expresident Carles Puigdemont. “No sé si me siento con fuerza, pero me siento contento, me siento tranquilo y feliz”, aseguró Wagensberg, que hace meses admitió problemas de salud mental por la acusación. Rovira ya expresó su deseo de estar en Catalunya este mismo sábado.