Las comunidades pactan acoger 347 menores migrantes sin el apoyo de la Generalitat

Las comunidades autónomas pactaron anoche el reparto voluntario de 347 menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta, una cifra que el Gobierno central ya advirtió que no es suficiente para apelar a la necesidad de abordar esta materia con un cambio legislativo. En la conferencia sectorial celebrada en Tenerife el acuerdo no fue refrendado por la Generalitat, que se abstuvo. Entre otras cosas, el Govern se queja de que está atendiendo ya a 2.369 menores extranjeros no acompañados, pero que el Ejecutivo central solo le reconoce 1.417.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, celebró que “afortunadamente” se haya desbloqueado este reparto en la Conferencia Sectorial pero opinó que este mecanismo, el basado en la voluntariedad, “tenía sentido hace unos años”, pero ahora la situación es diferente.El compromiso es insuficiente para Canarias, que con casi 6.000 menores acogidos necesitaría reubicar al menos unos 3.000 niños y adolescentes. Y aun así seguiría al 150% de su capacidad.En la reunión, que duró más de cuatro horas, se trató también la reforma legal que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez para establecer un reparto vinculante y, al respecto, las autonomías del PP decidieron no posicionarse porque corresponde al Parlamento. Así, las comunidades gobernadas por el PP criticaron en la reunión que el texto de modificación fue recibido este martes por la tarde y que sus departamentos no han tenido “tiempo suficiente para su estudio”. En todo caso, matizaron que la Conferencia Sectorial no tiene competencias sobre el mismo, que reside en las Cortes, por lo que no fue sometido a votación.Antes de dar comienzo la reunión, el conseller de Derechos Sociales en funciones de la Generalitat, Carles Campuzano, había reclamado al Gobierno central hacer las cosas “de forma ordenada y con financiación”. Dijo que Catalunya tiene voluntad de acogida y de ayudar a la sobreocupación en Canarias, pero advirtió al Gobierno central de que ello “implica también no trasladar los problemas a otros sitios”. Como publicó SEGRE el pasado 30 de junio y según los datos publicados por la conselleria de Derechos Sociales, entre enero y mayo han llegado a la provincia de Lleida un total de 239 menores migrantes solos, más del doble respecto al mismo periodo del año pasado, cuando fueron 109.

Los de Abascal acusan a Feijóo de romper sus gobiernos

Vox anunció anoche una convocatoria urgente y extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional para acordar “los próximos pasos” en los gobiernos autonómicos con el PP tras la conferencia sectorial de Tenerife para el reparto de migrantes no acompañados. En un comunicado, Vox acusó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de “romper los pactos de gobierno” en las cinco autonomías al “haber obligado a los presidentes regionales a votar sí al reparto de 400 menas”. “Tras entregar el Consejo General del Poder Judicial, RTVE, la Junta Electoral Central o aliarse en Europa contra los intereses de los españoles, el PP llega a un nuevo acuerdo con el PSOE y confirma dónde y con quién quiere estar”, criticó Vox. Para el partido de Abascal, es Feijóo el que ha roto los gobiernos de coalición que comparten mientras que Vox “cumple con su palabra y su compromiso con los españoles”.