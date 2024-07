Hacienda cierra la puerta al modelo de financiación singular que exige Catalunya

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La vicepresidenta primera del Gobierno central y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cerró ayer la puerta al modelo de financiación singular que la consellera de Economía de la Generalitat, Natàlia Mas Guix, expuso y defendió en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pese a que reconoció que existe una necesidad de reformar el sistema de financiación –algo que debió hacerse hace ya una década–, Montero insistió en que la mejor manera de lograrlo es con un acuerdo entre PSOE y PP, al que instó a iniciar una “negociación discreta”, y dejando a un lado las posiciones de máximos de las diferentes comunidades para intentar aproximar posturas.

Aunque Montero descartó la opción de una negociación bilateral con Catalunya, la ministra sí reconoció que la nueva financiación que están negociando ERC y el PSC en las conversaciones de cara a una posible investidura de Salvador Illa puede incorporar “elementos singulares, como ya tiene hasta ahora”, y se pueden dar “pasos de gigante cumpliendo al mismo tiempo el Estatut”. En este sentido, los socialistas ya propusieron desplegar el consorcio tributario. “Esto sí, pero la propuesta que ha defendido siempre ERC y el Govern es una especie de concierto económico para Catalunya que yo no comparto, ni tampoco el PSC”, aseveró Montero.Esta negociación entre los dos partidos catalanes motivó las críticas de los consejeros de otras comunidades autónomas, mayoritariamente del PP, que criticaron la posibilidad de que el Ejecutivo central otorgue “privilegios” a Catalunya para pagar el “chantaje” y conseguir investir a Illa, pero también de algunos socialistas, como el de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz, que mostró su rechazo a que “dos partidos de carácter regional decidan sobre las finanzas de toda España”.Mas Guix defendió que la propuesta de financiación singular que defiende Catalunya, basada en la plena responsabilidad fiscal y en la recaudación el 100% de los impuestos, “es plenamente legal y no perjudica ningún territorio”. Para la consellera, el Estado podría “convivir” perfectamente con el modelo de financiación “foral” que se aplica en País Vasco y Navarra, el de régimen común y un nuevo sistema de “responsabilidad fiscal” para Catalunya que acabaría con los “desequilibrios”. “Montero dijo que hay elementos que sí y elementos que no le gustan de esta propuesta”, aseguró Mas Guix.

El Govern defiende que la financiación que pide es “viable y no perjudica a otras comunidades”

En otro orden de cosas, las 13 cámaras catalanas, Foment del Treball, Pimec, Femcat, Col·legi d’Economistes de Catalunya, Barcelona Global, Cercle d’Economia y Racc reclamaron de nuevo un acuerdo para reformar el sistema de financiación autonómica.

Moncloa da más margen fiscal a las comunidades autónomas

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comunicó ayer a los Gobiernos autonómicos que recibirán en 2025 un total de 147.412 millones de euros en conceptos de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, un 9,5% más que en 2024, a la vez que les informó contarán con mayor margen fiscal para el período 2025-2027. Así las cosas, las autonomías podrán incurrir en un déficit máximo del 0,1% del PIB en 2025, lo que supone dos décimas de margen más respecto a la anterior senda, que implicaba alcanzar un superávit del 0,1 % de PIB.