Metsola, reelegida para dirigir un Parlamento Europeo fragmentado

La presidenta del Parlamento Europeo, la maltesa del Partido Popular Europeo (PPE) Roberta Metsola, logró ayer el apoyo del 90,2% de los votos expresados en el pleno constitutivo celebrado en Estrasburgo (Francia) para renovar su mandato al frente de la institución para un periodo de dos años y medio más, la primera mitad de la décima legislatura que ahora comienza.

Así, con una mayoría de 562 votos de los 623 válidos expresados en la primera ronda de votación, la conservadora se impuso a la candidata alternativa presentada la víspera por la Izquierda europea, la eurodiputada de Podemos Irene Montero, que obtuvo 61 votos, una quincena más de los que le aseguraba el apoyo de su propio grupo.“Ésta debe ser una Cámara sin miedo a liderar y cambiar. Necesitamos fortalecer y racionalizar nuestras operaciones para garantizar que este Parlamento pueda ser el poder legislativo y político que queremos que sea”, señaló Metsola.Aunque la votación es secreta, el resultado apunta a que no sólo contó con los apoyos de la llamada coalición de centro entre el PPE, los Socialistas y Demócratas (S&D) y los liberales (Renovar Europea, RE) para repartirse los altos cargos de la UE, sino que también sumó numerosos votos entre la ultraderecha y parte de los Verdes.La X legislatura arranca con un Hemiciclo más fragmentado que en el pasado y con un aumento de la extrema derecha que se ha traducido en la constitución de tres grupos de esta corriente. El pleno del Parlamento Europeo elegió a los eurodiputados españoles Esteban González Pons (PP) y Javi López (PSOE) como dos de los 14 vicepresidentes de la institución para los próximos dos años y medio, primera mitad de la legislatura de cinco años.La Eurocámara se constituyó sin el candidato electo de Junts en las elecciones europeas, Toni Comín, ya que sigue pendiente de una resolución judicial a su situación después de que las autoridades españolas no le reconocieran como eurodiputado por no haber completado el trámite de jurar la Constitución en Madrid y el Parlamento Europeo declarara su escaño vacante.