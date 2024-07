Pedro Sánchez reclama que los medios de comunicación deban revelar sus propietarios

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que pondrá en marcha un paquete de ayudas de cien millones de euros para la digitalización de los medios de comunicación, dentro del plan de regeneración democrática que incluye la obligación de informar de quienes son sus propietarios y la financiación pública que reciben.

Sánchez hizo este anuncio ante el pleno del Congreso de los Diputados e insistió en que estas medidas han sido apoyadas en el Parlamento Europeo por todas las fuerzas políticas salvo la extrema derecha, por lo que se trata simplemente de su transposición a la normativa española. “Los ciudadanos deben conocer las fuentes de financiación de los medios, el nombre de sus accionistas y las cifras de audiencias de forma honesta para evitar fraudes en la inversión publicitaria”, añadió antes de insistir en la necesidad de limitar la financiación que las administraciones públicas dedican a los medios.Sánchez defendió la necesidad de “limitar la financiación de las administraciones públicas para que no haya medios de comunicación que tengan más financiadores públicos que electores y asegurar que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de todos los contribuyentes”.También confirmó que ese plan de regeneración conllevará un reforzamiento de los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía, porque los medios tienen que ser libres y poder desarrollar su propia linea editorial, pero que los ciudadanos también pueden defenderse sí se vierten sobre ellos injurias, como reconoce el artículo 20 de la Constitución. Además, también señaló que este plan conllevará ampliar las competencias de la Comisión de la Competencia. Dijo que es un plan pendiente de cerrar con los grupos parlamentarios para lograr más transparencia, independencia, pluralismo y protección de la democracia y que pone el foco en los medios de comunicación.Un plan que Sánchez dijo que no pretende monopolizar y que, por tanto, insistió en que deja abierto a los contactos que en las próximas semanas anunció que habrá con las diversas formaciones para concretar cada una de sus medidas.

El Ejecutivo pretende que “no haya medios que tengan más financiadores públicos que lectores”

Esquerra y Junts, sin embargo, coincidieron en tachar de “tomadura de pelo” la intervención de Sánchez. Gabriel Rufián, de ERC, se quejó de que el jefe del Ejecutivo no pusiera sobre la mesa una sola medida propia y Míriam Nogueras, de Junts, pronosticó el fracaso de todo su plan.En otro orden de cosas, el presidente del Gobierno anunció que el Ejecutivo lanzará cuatro nuevos programas dotados con más de 2.300 millones de euros para acelerar la transición energética en ámbitos como el hidrógeno verde y la cadena de valor de las energías renovables.

Feijóo: “Redacte la tercera carta definitiva y váyase”

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó ayer a Pedro Sánchez de verter bulos y “destilar odio” y le pidió: “señor Sánchez, váyase a su despacho y redacte la tercera carta y definitiva y deje en paz la democracia española”.Además, contestó a la pregunta del presidente del Gobierno sobre si Vox y el PP “han roto para siempre o se están tomando un tiempo”. “Pero señor Sánchez, el especialista en parejas con relaciones económicas, mercantiles y políticas es usted”, ironizó en referencia a Begoña Gómez.Porque también en la contrarréplica Feijóo aludió a la presunta corrupción de la mujer del presidente del Gobierno y sostuvo que los socialistas están nerviosos porque declara mañana viernes ante el juez como investigada.El líder del PP acusó además al presidente del Gobierno de amenazar con censurar a los medios y de intentar controlarlos ante las investigaciones por supuesta corrupción a su mujer, su hermano, o el caso Koldo. “El mayor bulo de España es usted”, le dijo, tras la exposición del jefe del Ejecutivo su plan de regeneración, con el que, asegura, pretende parar los bulos y evitar que los medios tengan más financiadores que lectores y no se puedan comprar “tabloides”.

La Complutense ha investigado a Begoña Gómez por apropiación

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha enviado al juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un informe sobre una investigación interna realizada para comprobar “si hubiera existido” una apropiación indebida del software para la cátedra que ella codirigía. Los servicios jurídicos de la universidad informan al juzgado de las actuaciones desplegadas para averiguar “si ha existido una utilización privativa o apropiación del producto”, si bien afirman que no han podido alcanzar una conclusión.