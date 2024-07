Catalunya se define como tensionada por la migración

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La Generalitat quiere que la reforma de la ley de extranjería, que empezará a debatirse en el Congreso el próximo martes, no solo se centre en Canarias, Ceuta y Melilla como zonas de alta incidencia migratoria y pide que otras comunidades, y en especial Catalunya, puedan ser también reconocidas como zona tensada por la llegada de menores inmigrantes, según informó ayer La Vanguardia. Así lo habría trasladado el conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, que asegura que Catalunya acoge ya a más de 2.300 menores, al Gobierno central.

La reforma de la ley que impulsan los grupos del Gobierno –socialistas y Sumar– con el apoyo del Coalición Canaria persigue establecer un sistema estable y de obligado cumplimiento para el reparto de menores inmigrantes no acompañados que se encuentran en Canarias, Ceuta y Melilla cuando los centros de acogida de estos territorios superen el 150% de su capacidad. Este mecanismo de “solidaridad obligatoria” implicaría que los territorios tendrían que acoger a parte de estos menores, como ya se acordó con los 347 de la semana pasada –medida sobre la que Catalunya se abstuvo–, pero ya con un mecanismo reglado y aprobado en el Congreso para impedir las resistencias que hacen, por ejemplo, que La Rioja no haya acogido ninguno hasta ahora.Esta reforma, además de no convencer a la Generalitat, también choca con el “no”de Junts, que vincula su voto a la delegación de las competencias en inmigración en la Generalitat de Catalunya, tal y como el PSOE se comprometió a hacer a cambio del apoyo de la formación de Puigdemont a los decretos anticrisis que se votaron en enero. Los votos de juntistas y republicanos son imprescindible para hacer prosperar el proyecto con la mayoría de la investidura, por lo que el Gobierno depende de los votos del PP para iniciar la tramitación en la cámara baja. No obstante, el PP sigue criticando la propuesta, que considera “un parche” que no resuelve la “crisis migratoria”.