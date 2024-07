Trump acepta su nominación con un mensaje de unidad y un emotivo relato de su ataque

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Unidad y esperanza. El expresidente Donald Trump lanzó el jueves a EEUU un mensaje de unión en la Convención Republicana en su primera gran intervención tras el intento de asesinato, en la que aceptó su nominación electoral y aseguró que con su victoria el país vivirá los cuatro años más grandes de su historia. “Me presento ante ustedes esta noche con un mensaje de confianza, fuerza y esperanza (...). Me presento a presidente para todo EEUU, no para la mitad, porque no hay victoria ganando solo la mitad”, dijo con su oreja derecha todavía vendada tras el atentado el sábado pasado en Pensilvania.

Trump prometió un gobierno que sirva a los estadounidenses “mejor que nunca”: “No daremos marcha atrás y nunca dejaré de luchar por ustedes”, sostuvo. La palabra lucha (fight, en inglés) se ha popularizado como clamor republicano. El expresidente la dijo puño en alto el sábado mientras era evacuado tras el atentado, como él mismo recordó en un emotivo relato de lo sucedido.Un relato que, aseguró, no pronunciará más porque le resulta “demasiado doloroso”. Contó cómo sigue vivo por haber girado la cabeza para enseñar un gráfico sobre inmigración y aseguró que aunque había sangre por todas partes, en cierta manera se sintió “muy seguro” porque percibía a Dios de su lado.Fue un discurso de poco más de hora y media en el que apenas hizo alusiones a sus rivales demócratas. Y fue recibido con una sonora ovación.La unión republicana fue tanto política como familiar. Estos días en Milwaukee Trump estuvo acompañado de sus hijos Tiffany, Eric y Donald Trump Jr. y de la mujer y la prometida de los dos últimos, pero faltaron dos figuras centrales: su mujer, Melania, y su hija Ivanka. Las dos se hicieron de rogar. Ivanka apareció el jueves en el palco de honor junto a su marido y Melania lo hizo justo antes de que el exmandatario hablara. Sonriente y de rojo, se sumó al resto del clan y al final de la noche se dio con él un tibio beso en la mejilla.Por su parte, el equipo de campaña del presidente Joe Biden reiteró que el mandatario sigue en la carrera presidencial y que no hay un candidato alternativo pese a los llamamientos dentro del Partido Demócrata para que renuncie. El propio Bien, quien se encuentra en su domicilio de Delaware tras haber contraído Covid-19, anunció ayer que la semana próxima reanudará sus actos de campaña.

Rusia condena por espionaje a un periodista de EEUU a 16 años

Rusia retrocedió ayer a la Guerra Fría al condenar por espionaje a un periodista estadounidense, Evan Gershkovich, corresponsal de The Wall Street Journal. Gershkovich fue sentenciado a 16 años por supuestamente recabar información secreta “por encargo de la CIA” sobre la industria militar rusa en Yekaterimburgo, capital de los Urales. Sea como sea, todo apunta a que el reportero será en breve moneda de cambio en un canje por un preso ruso, según admitieron las autoridades rusas.