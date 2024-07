El juez que investiga a Begoña Gómez cita a declarar a Sánchez como testigo el 30 de julio

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El juez que investiga a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha citado a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 30 de julio a las 11.00 horas. El jefe del Ejecutivo no deberá acudir al juzgado, sino que será el magistrado quien se desplace a Moncloa para tomar la prueba testifical, tal y como establece la ley de enjuiciamiento criminal para los más altos cargos del Estado. Dicha norma exime, además, a los testigos de declarar contra el cónyuge, un derecho al que podría acogerse Sánchez.

La citación del jefe del Ejecutivo se produce después de que el pasado viernes su mujer se acogiese a su derecho a no declarar al no ver suficientes garantías en el procedimiento judicial. Esta decisión motivó que las acusaciones populares solicitasen la testifical de Sánchez con el objetivo de conocer qué ocurrió en las reuniones mantenidas por Begoña Gómez y empresarios como Juan Carlos Barrabés –también imputado– en Moncloa. En una providencia, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid explica que la prueba testifical se practicará en La Moncloa, en virtud de lo que establecen los artículos 412 y 413 de la ley de enjuiciamiento criminal, que fijan que cuando la declaración del presidente del Gobierno son “sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo”, el juez se desplazará a su domicilio o despacho oficial para la comparecencia.Argumenta Peinado que la jurisprudencia contempla la modalidad del “delito de tráfico de influencias en cadena” y ve “conveniente, útil y pertinente” recabar la versión del presidente del Gobierno para indagar en “la posible relación de la persona investigada con una autoridad”.El juez investiga a Gómez desde abril pasado en una causa abierta a raíz de una denuncia del autodenominado ‘sindicato’ Manos Limpias, que la Fiscalía solicitaba archivar, y que pedía aclarar si utilizó su condición de esposa del presidente del Gobierno para favorecer la concesión de contratos al empresario Barrabés, profesor del máster de la cátedra que ella dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).En otra providencia, el juez decidió también investigar al rector de la UCM, Joaquín Goyache, y lo ha citado a declarar como imputado el 29 de julio, después de que anteriormente compareciera solo como testigo.

Feijóo reclama la dimisión del presidente: “Firme su última carta”

El PSOE consideró injustificada la citación del presidente Pedro Sánchez, para declarar como testigo en el caso de su esposa, Begoña Gómez, y aseguró que la decisión será recurrida, mientras que el PP reclamó su dimisión por la imagen que proyecta de España y recordó que “nadie está por encima de la ley”. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, criticó lo que considera una “persecución política orquestada por la derecha y la ultraderecha” con el objetivo de “lograr con oscuras maniobras judiciales lo que no consiguieron en las urnas”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, pidió al jefe del Ejecutivo que redacte su “definitiva carta” de dimisión y siga así los consejos que él mismo daba al expresidente Mariano Rajoy en 2017 tras ser citado en sede judicial como testigo en el ‘caso Gürtel’. También los socios de Sánchez cargaron contra la “maniobra de desgaste” contra el presidente.