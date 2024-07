La reforma de la ley de extranjería llega al Congreso sin los apoyos necesarios

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Pleno del Congreso acogerá hoy el debate de toma en consideración de la proposición para reformar la ley de Extranjería que PSOE, Sumar y Coalición Canaria registraron con el objetivo de fijar como obligatorio el reparto de menores cuando haya colapso en Canarias. Sin embargo, este cambio no cuenta con los apoyos suficientes. Los populares avisaron ayer que no darán su apoyo si no se atienden algunas de sus reclamaciones, como el reconocimiento de una emergencia migratoria estatal, no solo en Canarias, Ceuta y Melilla, así como “más financiación” para que el resto de territorio, que ayer denunciaron estar también “colapsados” puedan asumir más acogidas. Los apoyos del PP a la norma, o al menos su abstención, es clave ante el ‘no’ inamovible de Junts.

El nuevo reglamento de extranjería que plantea el Gobierno flexibilizará también los requisitos para que más inmigrantes puedan regularizar su situación en España, con más facilidades en este sentido para las víctimas de explotación laboral y una nueva fórmula de arraigo denominado “de segunda oportunidad”. Así lo anunció ayer la ministra de Inclusión, Elma Saiz, tras la Conferencia Sectorial de la Inmigración, en el que presentó a las Comunidades Autónomas esta reforma.